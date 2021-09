Le mosse della Lega per contrastare la diffidenza dei foggiani. Più di 3mila firme sul referendum Giustizia: "Continuiamo a stare tra la gente"

Il segretario cittadino della Lega, l'avvocato Antonio Vigiano, parla dal gazebo di via Lanza sui sei quesiti del referendum giustizia promosso dai Radicali e da Matteo Salvini. Più di 3mila firme raccolte in provincia di Foggia

Più di 3mila le firme raccolte a Foggia e in provincia sui 6 quesiti del referendum per la giustizia promossp dal Partito Radicale, da Matteo Salvini e dalla Lega: Riforma del Csm, responsabilità diretta dei magistrati, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere dei magistrati sulla base della distinzione fra funzionari giudicanti e requirenti, limiti agli abusi della custodia cautelare e abolizione del decreto Severino.

"Continuiamo a stare tra la gente" ha rimarcato il segretario cittadino della Lega Antonio Vigiano da via Lanza, dove è stato allestito il gazebo della Lega. Sulla risposta della gente, Vigiano non nasconde una certa diffidenza delle persone dopo i gravi accadimenti che hanno riguardato il Comune di Foggia: "Certamente c'è qualcuno che si avvicina con diffidenza, ma il partito deve reagire rilanciando le idee, dobbiamo ritornare ad essere partito, avere un'idea per Foggia, far capire alle persone che quello che è avvenuto ha riguardato singole persone su singoli episodi".

"L'importante è stare nei territorio". Sulle Amministrative del 3 e 4 ottobre la Lega punta quantomeno al ballottaggio a Cerignola con Antonio Giannatempo. Spera nella vittoria a Lesina, dove Primiano Di Mauro della lista Lesina Azzurra è espressione del partito e di Massimo Casanova. "Sarà difficile conquistare San Marco ma noi ci proviamo" ha aggiunto.

L'avvocato salviniano lancia l'idea di una scuola di politica: "Ciò che conta è l'idea del partito, la militanza, serve un percorso virtuoso per far capire alla gente che si cambia passo per un'idea di una nuova città"