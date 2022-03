"Sarà un'estate quasi certamente senza villa e senza parco giochi per i bambini"

“Si preannuncia un’estate di disagi per commercianti e residenti di via don Minzoni e via Teresa Masselli". A lanciare l'allarme è Amedeo Giancola, coordinatore cittadino di “Fratelli d’Italia”. "I lavori dell'intervento pubblico di Mobilità Dolce per realizzare la pista ciclabile lungo quelle vie sono l'ennesima dimostrazione della lentezza con cui proseguono i lavori pubblici in città. L'intervento in via don Minzoni, cominciato il 18 gennaio doveva concludersi, come da cronoprogramma dopo un mese, invece come è sotto gli occhi di tutti, quella zona è ancora cantierizzata e ci vorrà un altro mese, speriamo l'ultimo, per la conclusione dei lavori. A seguire si procederà con gli altri tre tratti individuati dal progetto fino alla villa comunale".

Lavori che sul lato dove insistono numerose attività commerciali e con tempistiche non sempre rispettate, finiranno, secondo molti, per allontanare gli acquirenti danneggiando così ulteriormente i bilanci delle attività economiche della città oltre che a creare possibili disagi ai cittadini. "Ci ridurremo in piena estate con i residenti che non potranno nemmeno aprire le finestre per via dei lavori in corso. Pertanto prevediamo una stagione calda con disagi e polvere, rumori e assenza di aree di parcheggio in tutta quell'area. A volte si ha l’impressione che in chi amministra manca vision complessiva e si procede a tentoni causando a volte più criticità che benefici. A tutto ciò si aggiungono in quell'area gli interminabili lavori di riqualificazione della villa comunale che dovrebbero concludersi il prossimo mese di aprile. Una data che sembra fittizia visto che molti lavori nell’unico polmone verde della città sono ancora al punto di partenza. Pertanto i sanseveresi si apprestano a vivere un'estate quasi certamente senza villa e senza parco giochi per i bambini. Il nostro auspicio è che i lavori vengano realizzati ad arte, prevedendo scivoli per disabili e piste ciclabili praticabili, altrimenti oltre al danno i sanseveresi assisteranno all'ennesima beffa".