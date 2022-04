Laura Boldrini torna a Foggia

L'attuale presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, già terza carica dello Stato eletta nel 2013, incontra il pubblico di Capitanata, prendendo parte a un evento organizzato dalla libreria Ubik e dal Polo Biblio-Museale di Foggia. Si parlerà del suo libro scritto insieme con la giornalista Eleonora Camilli e incentrato su quel percorso dei diritti che, nelle parole della stessa Laura Boldrini, anche se “accidentato, si può interrompere, ma non si ferma”. A condurre, la vicepresidente nazionale di Libera, Daniela Marcone. Introduzione a cura della direttrice della Biblioteca, Gabriella Berardi, e del direttore artistico della Ubik, Michele Trecca.

“I diritti non possono restare solo scritti sulla carta. Non basta averli inseriti in Costituzione o nelle leggi: non è lì che si chiude il percorso. Per renderli vivi, effettivi, bisogna dare loro applicazione completa. Devono diventare fatti: posti di lavoro, salari adeguati, asili nido, assistenza ospedaliera, giustizia rapida ed efficace, strutture scolastiche sicure, centri antiviolenza, protezione delle minoranze". Femminismo, diseguaglianze, migrazioni, antifascismo, discorsi d’odio e le tante battaglie per l’affermazione dei diritti umani e civili di tutte le persone: questo e molto altro in una conversazione tra una donna impegnata in politica e una giornalista esperta di diritti”.

Da presidente della Camera “ha caratterizzato il proprio mandato con azioni innovative su questioni sociali e di genere, disuguaglianze e periferie, risparmi e trasparenza. Ha istituito le due commissioni parlamentari su Internet e digitale e per il contrasto dei fenomeni di odio. Ha inoltre dedicato un forte impegno al rilancio del progetto europeo”. Eleonora Camilli è giornalista professionista e fa parte della redazione di Redattore sociale. Scrive per testate nazionali e internazionali, si occupa da anni di immigrazione, genere, diritti umani, civili e sociali.

“Si tende a pensare che estendere i diritti a chi non li ha implichi toglierli a chi li ha. Non è cosi. È vero, invece, il contrario: una società senza persone ingiustamente discriminate e oppresse è una società più giusta e sicura”.