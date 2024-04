Tempi lunghi per le carte d'identità, piovono lamentele: "Manca il personale, stiamo lavorando ai concorsi"

La prima data utile per il rinnovo della carta d’identità negli uffici del Comune di Foggia, provando a prenotare oggi, risulta a settembre. Quasi cinque mesi di attesa per un documento.

Piovono le segnalazioni e le rimostranze dei cittadini. L’assessora al Personale, Daniela Patano, non può far altro che ammettere le criticità addebitabili all’ormai endemica carenza di personale che, innegabilmente, incide sull’efficienza dei servizi.

“Ci confrontiamo quotidianamente con i dirigenti per trovare soluzioni temporanee in grado di dare risposte ai foggiani sui servizi offerti ma, come già evidenziato dai commissari prima di noi, il Comune di Foggia è assolutamente sotto organico. Con la formalizzazione dell’uscita dal Piano di riequilibrio stiamo lavorando per avviare quanto prima le procedure di concorso per nuove assunzioni, ma dobbiamo essere tutti consapevoli che i nuovi ingressi non saranno immediati”.

È questo il concetto che rimarca l’assessora dopo le ultime lamentele sull’efficienza del servizio di sportello dell’anagrafe per il rilascio delle carte d’identità.

Sono 516 al momento i dipendenti presenti a fonte delle 926 unità previste dalla Pianta organica. Pianta organica che oltretutto risulta inferiore come numero rispetto al rapporto popolazione-dipendenti previsto da un Decreto del Ministero dell’Interno del 2020.

“La carenza di personale – prosegue Patano - è una delle difficoltà maggiori con le quali siamo stati costretti a fare i conti sin dal giorno del nostro insediamento. Una difficoltà che interessa trasversalmente tutti gli uffici dell’Amministrazione e che, nostro malgrado, incide sull’efficienza dei servizi offerti ai cittadini. Difficoltà che arginiamo, nei limiti del possibile, con l’impegno e la dedizione dei funzionari in servizio”.

L’ufficio anagrafe “non è esente da queste problematiche che proviamo a ridurre al minimo ottimizzando le risorse disponibili. Il sistema centralizzato per l’ottenimento della Carta d’identità elettronica, con la prenotazione on line, è uno strumento che snellisce la procedura e riduce, in parte, le code agli sportelli. Un sistema che prevede la possibilità di ottenere il documento in qualunque Comune italiano e che – conclude l’assessora – tra le festività pasquali e i lunghi ponti di primavera con il rientro a Foggia di molti nostri concittadini, può aver generato qualche problema in più”.