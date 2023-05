Criminalità e riforma giudiziaria, interrogazione di La Salandra per riapertura tribunali

Sul tema della criminalità e della riforma della geografia giudiziaria è intervenuto l’Onorevole Giandonato La Salandra di Fratelli d’Italia, neo componente della commissione giustizia della Camera dei Deputati. Con una interrogazione al Ministero della Giustizia, La Salandra ha posto l’accento sulle ripercussioni che la riforma del 2013 ha avuto sulla Capitanata, una provincia estesa e complessa caratterizzata da una criminalità organizzata interessata dallo scioglimento per infiltrazioni mafiose di importanti centri, oltre che dalla pericolosa e ormai nota cosiddetta Quarta Mafia.

“Ho chiesto al Ministero della Giustizia, nell’ambito delle proprie competenze e di concerto con il CSM – fa sapere il parlamentare – se vi sia la possibilità di intervenire per il superamento della condizione di sofferenza delle piante organiche degli Uffici Giudiziari di Foggia, per l’organizzazione dei ruoli dei magistrati e il migliore funzionamento dei servizi relativi alla giustizia del tribunale di Foggia, magari attraverso interventi straordinari, anche in una possibile ottica di riforma della geografia giudiziaria del territorio, con il ripristino dei tribunali soppressi o la possibile riapertura di specifiche sezioni distaccate di quello del capoluogo”.