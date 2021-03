Italia in Comune Capitanata sostiene l'azione dei sindacati a sostegno dei lavoratori Sata, Fca-Stellartis e Sita

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il coordinamento provinciale di Italia in Comune esprime il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dai sindacati in favore dei lavoratori della Sata, Fca-Stellantis e Sita di Melfi ed esprime il proprio sostegno per qualsiasi azione utile volta alla loro tutela. “La Rsa Fim di Fca di Melfi e la Fit-Cisl di Foggia, nei giorni scorsi, hanno chiesto alla Sita Sud di Foggia il rimborso per non aver usufruito del servizio trasporto sull’itinerario Foggia-Melfi durante le giornate di Cigo con fermo produttivo collettivo – spiega Antonello Rizzi, esponente di Italia in Comune Foggia – La Sita Sud si è resa disponibile nel trovare una possibile soluzione per consentire ai lavoratori di recuperare l’importo delle corse non godute sulle corse successive, anche mediante storno. Una notizia positiva – conclude Rizzi – per tutti i lavoratori che, in questa particolare fase storica, hanno bisogno di essere sostenuti affinché all’emergenza Covid non si aggiungano ulteriori danni prodotti dalla pandemia sul piano economico”.