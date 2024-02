Il Comune di Cerignola apre le porte agli studenti: nasce il Consiglio comunale dei ragazzi

È stato istituito, con voto unanime del Consiglio comunale di Cerignola, il nuovo Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, su proposta dell’assessora alla Cultura, Rossella Bruno e della presidente del Consiglio comunale, Sabina Ditommaso.

Il nuovo consiglio, dotato di un proprio regolamento, permetterà la partecipazione alla vita politica della città agli studenti delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Le elezioni avverranno all’interno degli istituti, dopo un intenso percorso di educazione civica che li porterà a guardare con occhi diversi il complesso meccanismo di governo della città.

“Mettersi nei panni di chi, ogni giorno, è chiamato a compiere scelte, anche dolorose, nell’interesse della città, è il modo migliore per comprendere appieno i fondamenti della nostra Costituzione e della nostra Repubblica”, sottolinea l’assessora alla Cultura Rossella Bruno.

“Viene approvato un regolamento che consente per la prima volta a Cerignola la partecipazione di ragazzi e ragazze che frequentano scuole primarie e secondarie ai lavori del Consiglio. Il loro è un ruolo significativo, perché possono far veicolare l’iniziativa di fare proposte al Consiglio comunale per migliorare il loro paese, con una crescita socioculturale nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni e verso la comunità”, conclude la presidente del Consiglio comunale, Sabina Ditommaso.