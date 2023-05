L'ironia social di Iaccarino su Landella: "Possiamo parlare male di lui"

Con due post a distanza di 13 minuti l'uno dall'altro, pubblicati intorno all'ora di pranzo su Facebook, l'ex presidente del Consiglio comunale Leonardo Iaccarino, principale accusatore di Franco Landella, commenta la storia pubblicata su Instagram dall'ex sindaco di Foggia, a due anni esatti dal 21 maggio 2021, quando Landella fu arrestato per tentata concussione e corruzione, insieme a due consiglieri comunali e ad un imprenditore.

Nel primo post Iaccarino ironizza sulla frase pubblicata da Landella: "Quando parlate male di lui, mi raccomando esagerate! Ci tiene tanto a far bella figura". Nel secondo rincara la dose. "Oggi è la giornata mondiale dello sfogo e visto che ci ha autorizzati, oggi e solo per oggi, possiamo parlare male di lui. Mi raccomando, lui ha detto di esagerare per cui procediamo. Io mi offro come volontario per il primo commento, a voi l'onore per i successivi" il secondo.

Era già accaduto che l'ex numero uno dell'assise consiliare del capoluogo dauno rispondesse tra le rime all'ex primo cittadino, come quando, tirato in ballo da Landella nella lettera inviata agli organi di stampa agli inizi di febbraio, Leonardo Iaccarino aveva annunciato ulteriori elementi contro l'ex sindaco di Foggia, riferendosi alla presunta "compravendita di consiglieri di minoranza (compreso il sottoscritto...alla fine del mandato della prima consiliatura".

Franco Landella, dal canto suo, aveva evidenziato "un aspetto importante" del suo accusatore, vale a dire quel "patente spirito di risentimento" che, scriveva, "non è frutto della mia immaginazione, ma è stato cristallizzato pubblicamente in un video postato sui social in cui l’allora Presidente del Consiglio preannunciava la sua vendetta in caso di sfiducia".