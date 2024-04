Voci di un clamoroso passo di lato di Caposiena: spunta l’ipotesi di un ‘tandem’ con Anna Paola Giuliani

Circola un’ipotesi clamorosa nelle ultime ore a San Severo: si vocifera che Rosa Caposiena sarebbe pronta a fare un passo di lato e ad allearsi con Anna Paola Giuliani. La voce gira vorticosamente, anche nelle chat.

A conoscerla, ferrigna com’è, appare una congettura fantasiosa, ma si spiegherebbe nell’estremo tentativo di rimettere insieme i cocci del centrodestra, dopo lo sfascio che lo ha ridotto in tre pezzi.

Secondo i maligni, ci sarebbero problemi nella composizione delle liste. La caccia ai candidati, fin qui, si sarebbe rivelata ardua. Altrettanto complicato sarebbe aggregare ulteriori forze.

Alla regia dell’operazione ci sarebbero i coordinatori di Forza Italia. È vietato sbagliare per il leader provinciale, Paolo Dell’Erba, già proiettato alle Europee, che deve poter contare su lista e simbolo.

Ma ora spingerebbe per il tandem con Anna Paola Giuliani anche il coordinatore regionale Mauro D’Attis. Eppure, al tavolo romano, pare che proprio il deputato azzurro, vice presidente della Commissione Antimafia, Codice di Autoregolamentazione alla mano, avesse posto un veto sull’ex assessora del Comune di Foggia.

La mancata convergenza di Fratelli d’Italia, che invece a Manfredonia, ad horas, dovrebbe chiudere l’accordo con Forza Italia e il progetto di Ugo Galli, avrebbe convinto i vertici azzurri a cercare almeno di coagulare le forze con l’Udc, per dare vita ad una coalizione, per quanto monca.

Si tenta la strada della ricomposizione.

Difficile, invece, recuperare i meloniani, che hanno scelto insieme alla Lega Lidya Colangelo. Gli stessi addebitano, peraltro, proprio a Rosa Caposiena la rottura delle trattative. Fino a domenica sera, sul tavolo c’erano altri nomi, come quelli di Pippo Casale e Aldo D’Alessandro, poi quando è spuntata l’ipotesi della candidata a sindaco civica già in corsa, la consigliera azzurra avrebbe messo avanti la sua candidatura.

Le dichiarazioni dei tesserati FdI Emilio Gaeta e Mario Miale (che si è autosospeso), che considerano ‘contro natura’ la coalizione con Alternativa Civica, non avrebbero sortito effetti.

I plenipotenziari, insomma, non si sarebbero scomposti più di tanto. Peraltro, a chi eccepisce che Lidya Colangelo sia stata candidata nella lista del presidente Giuseppe Nobiletti alle Provinciali, qualcuno ricorda come Nicola Gatta orchestrò la medesima operazione, con una lista trasversale per drenare i voti degli avversari.

Di certo, un tandem Caposiena-Giuliani, se si concretizzasse, rimescolerebbe le carte e farebbe aumentare le chance per un eventuale ballottaggio di una delle coalizioni anti-Miglio con il campo largo progressista.