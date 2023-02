Clemente non fa quel che dice Emiliano e chiede la verifica politica: “Sono i partiti a dettare la linea"

“Il mio è un incarico istituzionale, è un organo di garanzia, non è legato agli umori del Consiglio, e non è una delega. È un po’ diverso”. Sergio Clemente, componente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Puglia, risponde per le rime al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha sollecitato lui e Fabiano Amati a dimettersi dalle “funzioni ricoperte in virtù della precedente appartenenza politica”, dopo il passaggio in Azione. Il foggiano Clemente era stato eletto consigliere segretario a inizio legislatura, nel 2020, con 32 voti.

“Io ho difficoltà a comprendere chi è in maggioranza e chi in minoranza, a questo punto – afferma oggi provocatoriamente il consigliere regionale di Azione - È in maggioranza chi vota il Bilancio o chi non lo vota? Perché noi abbiamo due consiglieri e presidenti di Commissioni che non hanno votato il Bilancio e se ne sono andati. Sono maggioranza o sono minoranza? Noi che abbiamo votato il Bilancio, siamo maggioranza o minoranza? Quindi, io credo che vada fatta una verifica politica. Anche perché, leggevo oggi le dichiarazioni di Bonaccini che apre al Terzo Polo. Poi, non so se la Puglia è fuori dal contesto nazionale”.

Si scalda quando si affronta il tema delle alleanze: il governatore ha posto un veto su Azione e Italia Viva, estromettendoli dalla coalizione di centrosinistra per le prossime elezioni comunali. “La linea politica la dettano i partiti, non il presidente della Regione, con tutto il rispetto per Michele Emiliano, che io ho sostenuto, a differenza dei suoi attuali consiglieri che lui considera di maggioranza – prosegue Clemente - Io l’ho sostenuto nel 2015 e nel 2020, mentre altri consiglieri che oggi si ritengono di maggioranza nel 2015 e nel 2020 hanno raccolto voti contro Emiliano, dicendo che le politiche che metteva in atto erano sbagliate”. Considerato il suo abituale self-control, il presidente ha toccato corde che lo hanno fatto alterare.

Incalzato sul dilemma del giorno, incarico sì o no, invoca di nuovo una verifica, perché se Emiliano “vuole proporre una nuova maggioranza, la deve chiedere agli elettori. Se lui propone un governo con i Cinquestelle, con l’ex capogruppo di Forza Italia, con altri consiglieri, deve sottoporsi all’elettorato e chiedere ai cittadini se sono d’accordo. Se votano e li eleggono hanno tutto il diritto. Io sono stato eletto in una coalizione e non accetto che qualcuno possa dirmi se devo stare nel centrodestra o nel centrosinistra”.

La domanda sorge spontanea: per uscire dall'equivoco tocca capire se lui senta di appartenere alla maggioranza o all'opposizione. “Io sono uomo di centrosinistra, sono trent’anni che faccio politica nel centrosinistra - risponde il consigliere Sergio Clemente - Non può venire qualcuno che ha preso i voti ed è stato eletto contro il centrosinistra a dirmi che adesso devo andare altrove. Questo modo di fare politica non lo concepisco”.

Per quanto abbia risposto picche, per ora, sulle dimissioni, fa sapere di non essere attaccato alla poltrona: “Non siamo legati agli incarichi. Mentre altri, consiglieri che i cittadini hanno mandato all’opposizione, hanno fatto scelte diverse per gli incarichi, noi siamo stati eletti in quella maggioranza. Quindi, io credo che vada fatto un incontro con Emiliano, perché abbiamo delle scadenze: in Primavera il voto in alcuni comuni della Capitanata, e subito dopo il Comune di Foggia. E per questi giochi che io non riesco a concepire - conclude Clemente - rischiamo di rompere anche su Foggia una coalizione che secondo me ha tutte le carte in regola per vincere e fare bene”.