San Nicandro non dimentica Costantino Ciavarella: l'aula consiliare porta il nome del sindaco-medico morto per Covid

San Nicandro Garganico celebra la memoria di Costantino Ciavarella, il sindaco-medico morto per Covid un anno fa.

Da ieri, la sala delle riunioni del Consiglio comunale sarà l'aula consiliare ‘Costantino Ciavarella’, in ottemperanza alla delibera n. 8 del 16 aprile 2021.

“Al termine della messa in suffragio, celebrata in Chiesa Madre nell'anniversario della morte e a cui abbiamo partecipato con le insegne civiche, abbiamo tenuto la cerimonia di intitolazione”, spiega l’attuale primo cittadino, Matteo Vocale.

“La targa è posta alle spalle dello scranno del sindaco, quasi a ‘coprire le spalle’ a tutti i futuri sindaci. Ringrazio gli amministratori ed ex amministratori presenti (eravamo in pochi per via del Covid) e, in particolare, la famiglia. A Dino, medico e sindaco, che i sannicandresi non dimenticheranno”, conclude.