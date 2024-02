Tra De Sabato e i calendiani c’è intesa: “Noi promotori di un nuovo dialogo tra maggioranza e opposizione”

Un accordo programmatico siglato nelle ultime ore getta un ponte tra i banchi di maggioranza e opposizione a Palazzo di Città. A stringere un patto, fondato sulla condivisione di alcune priorità, sono i gruppi consiliari di Progetto Concittadino e Azione.

Il documento sottoscritto dai due gruppi, rispettivamente di minoranza e del campo largo progressista, consta di tre pagine e altrettanti punti oggetto dell’intesa programmatica.

L’ex candidato sindaco civico Antonio De Sabato rimane nei banchi dell’opposizione. L’accordo non sancisce un ingresso nella maggioranza. “Resteremo autonomi”, garantisce, pronto a presentare il manifesto di Progetto Concittadino, collegato al programma elettorale che lanciava sette ‘idee capitali’, e a strutturare il laboratorio di cittadinanza attiva come un movimento, con un direttivo, un coordinatore locale ed uno provinciale.

Insomma, avranno anche altri interlocutori nel panorama politico locale. “Abbiamo deciso di accettare l’invito al dialogo e, soprattutto, di essere promotori di un nuovo dialogo sociale tra le forze di maggioranza e minoranza”, spiega a FoggiaToday Antonio De Sabato.

Rifugge un’opposizione sterile, che si limita ad indicare quello che non va. “Questo lo sappiamo, e sono mali che vengono da lontano”, afferma. Progetto Concittadino cerca, invece, il “salto di qualità nella proposizione delle soluzioni”. Vuole essere una forza “propulsiva” e stimolare attraverso le idee, l’innovazione e le competenze di Progetto Concittadino “una nuova visione di città”.

Sul piano ideologico le due forze restano distanti, ma superano le contrapposizioni: “Noi come amministratori siamo chiamati a dare delle soluzioni ai cittadini, dopo due anni di commissariamento”. Ed è questo il senso dell’intesa programmatica.

Del resto, nel documento si legge a chiare lettere che l'intesa "non sancisce alcun tipo di alleanza partitica".

Dietro l’operazione, oltre al capogruppo Paolo Frattulino e ai consiglieri Antonello Di Paola e Mino Di Chiara di Tempi Nuovi, ci sono anche il consigliere regionale di Azione Sergio Clemente e il commissario provinciale Matteo Iacovelli, che hanno apprezzato l'operato di Antonio De Sabato.

“Sono stati scelti tre punti a noi molto cari. Il Quartiere Ferrovia e la rifunzionalizzazione dell’Ariston che può diventare un presidio socio culturale”, spiega il consigliere comunale De Sabato, che lì immagina un polo da destinare all’accoglienza dei senza fissa dimora, ma anche un attrattore culturale per riqualificare la zona della stazione e sottrarla al degrado.

Il secondo punto riguarda la realizzazione di un hub di innovazione sociale per “incentivare quei talenti che vanno via”, e infine un’agenzia che promuove il capitale umano. “Si potrebbe pensare addirittura a rilevare Palazzo Trifiletti per farne la sede di questa agenzia”, è la proposta del consigliere comunale civico che preannuncia un’interrogazione. E anche nell’immobile ad uso commerciale di via Diomede annesso al parcheggio Ginnetto immagina un centro culturale.

Sono i punti programmatici che Progetto Concittadino aveva sottoposto all'attenzione di tutti i gruppi consiliari presenti in Consiglio comunale e i consiglieri del gruppo di Azione si sono detti disponibili a sostenerli e condividerli per una concreta realizzazione.

“Il gruppo di Azione ha riconosciuto valide queste idee - osserva - È su questo che noi, attraverso la collaborazione con Azione, e quindi una forza di maggioranza, abbiamo creato un terreno comune di dialogo”.