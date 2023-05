Furore a muso duro contro Scholz, in Plenaria gliele canta: "La Germania ha posizioni del passato"

"Come Movimento 5 Stelle abbiamo un’idea molto chiara sull'Europa del futuro: più verde, più solidale e soprattutto libera da guerre. Su questi temi il suo Paese fa i compiti a casa - pensiamo al salario minimo e al piano da mille miliardi per le rinnovabili -, ma a Bruxelles ha un atteggiamento molto diverso, che impedisce a tutti gli altri Stati di fare gli stessi progressi fatti in Germania”.

L’europarlamentare foggiano M5S Mario Furore, unico italiano ad intervenire al dibattito in Plenaria a Strasburgo con la partecipazione cancelliere tedesco Olaf Scholz, non le manda a dire.

“Penso alla riforma del Patto di Stabilità. La posizione del suo governo, espressa più volte dal suo Ministro delle Finanze, è un tuffo nel passato, che ci riporta agli anni bui dell'Austerity, quando i decimali del Pil erano più importanti della vita delle persone”, ha incalzato l’eurodeputato nel minuto concesso all’interno del dibattito inserito in un ciclo di incontri dal titolo ‘Questa è l’Europa’.

"Senza risorse nuove, gli Stati membri non potrebbero mai rispettare gli obiettivi europei del Green New Deal e della transizione sostenibile. Gli investimenti verdi, quindi, vanno esclusi dal nuovo calcolo del Patto. Infine, una riflessione: oggi siamo riuniti tutti qui a parlare di futuro dell'Europa, ma non ci può essere futuro senza un presente di pace. Serve subito un'azione diplomatica europea che metta fine alla guerra in Ucraina. La pace – ha concluso l’onorevole Furore - si costruisce con il dialogo e non con le armi, che peraltro non vanno finanziate con i fondi europei".