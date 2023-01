Le pale contese di Pietramontecovino arrivano in Parlamento: "Notevole ammanco all'erario comunale"

Il contenzioso tra il Comune di Pietramontecorvino e Voreas arriva in Parlamento al seguito dei Cinquestelle foggiani. I deputati Giorgio Lovecchio, primo firmatario, Marco Pellegrini e Carla Giuliano hanno presentato, qualche giorno fa, un’interrogazione a risposta scritta al ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. I parlamentari pentastellati si sono schierati al fianco del sindaco Raimondo Giallella, che ha intentato una battaglia legale con la società di produzione di energia elettrica per ottenere il trasferimento all’ente della proprietà di 4 aerogeneratori del parco eolico in località Altopiano San Nicola - Coppa Civitamare.

Nella convenzione risalente al 2003, infatti, la ditta, all’epoca MF Power srl, si impegnava a cedere, al nono anno di esercizio commerciale, 4 delle 24 pale che costituiscono la ‘centrale eolica comunale’. Il Comune non è ancora entrato in possesso degli aerogeneratori e, per di più, la società ha smesso di versare le royalties, quantificabili in circa 400mila euro l’anno, “creando un notevole ammanco all’erario comunale”, come si evidenzia nell’interrogazione.

Ad aprile del 2021, il Comune di Pietramontecorvino ha presentato ricorso al Tar Puglia, chiedendo un risarcimento milionario che ormai arriva a superare i 5 milioni di euro, considerato l’equivalente monetario dell’energia che avrebbe prodotto la centrale eolica comunale. Con quell'energia, l’amministrazione contava di ridurre sensibilmente, se non azzerare, il costo delle bollette dei suoi concittadini.

“Il mancato incasso degli introiti derivanti sia dalla produzione di energia elettrica da parte della centrale eolica comunale, sia dalla sospensione dei pagamenti delle royalties – scrivono i tre deputati M5S - inciderebbe notevolmente sul bilancio del comune, compromettendo non solo in termini di cassa lo stesso, esponendolo a possibili dissesti, ma pregiudicando i programmi di modernizzazione dell'amministrazione diretti all'efficientamento energetico”.

Ai ministri interrogati, gli onorevoli Lovecchio, Pellegrini e Giuliano chiedono quali iniziative intendano adottare “ai fini della piena efficacia delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al decreto del ministro dello Sviluppo economico 10 settembre 2010, con particolare riferimento ai criteri di fissazione delle misure compensative, anche al fine di scongiurare il rischio di dissesto finanziario del Comune di Pietramontecorvino, la cui stabilità in termini di cassa si ritiene compromessa a causa del contenzioso in corso sulla centrale eolica comunale”.