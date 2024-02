La continuità territoriale per il Gino Lisa arriva in Parlamento: “È vitale”

Si fa sempre più pressante la richiesta del territorio di assicurare la continuità territoriale aerea da e per l’aeroporto Gino Lisa attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi.

La considera “vitale” la senatrice di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi, che ha presentato un’interrogazione con richiesta di risposta scritta al ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini.

In particolare, individua la rotta Foggia-Milano Linate e viceversa quale collegamento sul quale imporre oneri di servizio pubblico. I voli in regime di oneri di servizio pubblico consentono anche di accedere a tariffe agevolate.

Diversi colleghi hanno firmato l’interrogazione, compresa l’altra senatrice eletta in Capitanata Gisella Naturale (M5S).

“L’aeroporto di Foggia serve zone svantaggiate quali il Gargano, i Monti Dauni e le Isole Tremiti, ponendosi come infrastruttura essenziale per lo sviluppo economico e sociale della provincia – afferma la senatrice Fallucchi –. È dunque necessario che venga valorizzato come merita”.

Nel testo dell’interrogazione si osserva come l’aeroporto insista in un’area periferica, che “non ha valide alternative di collegamento con le principali città italiane, in particolare con Milano”.

Si annovera uno studio, risalente a 10 anni fa, redatto dall’Università Bocconi, in cui si evidenziava "la necessità di ricorrere alle forme di oneri di servizio pubblico in regime di continuità territoriale proprio per la fase di start up dell'aeroporto”, citando il volo verso Milano Linate.

“Lo stesso studio sul mercato dei voli passeggeri di linea o charter – si legge - evidenziò come il collegamento aereo Foggia-Milano abbia benefiche ricadute sulla crescita economica del territorio non solo pugliese (con evidenti positivi effetti socioeconomici su molte altre province, da Campobasso a Potenza, oltre a Barletta-Andria-Trani)”.

La mancanza di un collegamento giornaliero con Milano “obbliga gli abitanti del Gargano e dei Monti Dauni a raggiungere gli aeroporti di Bari o di Napoli, che distano non meno di 250 chilometri e richiedono un tempo di percorrenza non inferiore alle 3 ore”, osserva la senatrice.

Vengono citate le numerose operazioni di continuità territoriale aerea con la relativa imposizione degli oneri di servizio per Sardegna e Sicilia, ma anche su tratte specifiche come quelle da Ancona a Roma e Milano Linate o quelle bi-giornaliere sulla Trieste-Milano Linate. “Zone certamente meno svantaggiate – si evidenzia nell’interrogazione -, considerato che, ad esempio, Trieste è collegata con Milano con treni Frecciarossa diretti che impiegano meno di 4 ore, mentre il treno da Foggia a Milano ne impiega almeno 6”.

Si fa riferimento, inoltre, alla circolare Enac (Eal 20), risalente al 2012, ma ancora operativa, che cita l'aeroporto di Foggia come destinato ad usufruire di un sostegno economico ai fini dello sviluppo sulla base dell'art. 4, commi 206 e 207, della legge n. 350 del 2003,

La senatrice chiede, dunque, di sapere se il ministro ritenga possibile, per quanto di sua competenza, garantire la continuità territoriale per la provincia di Foggia, anche prevedendo oneri di servizio pubblico, in particolare, sulla rotta Foggia-Milano Linate, “così da garantire l’uguaglianza sostanziale dei cittadini residenti”, e se Aeroporti di Puglia e la Regione Puglia abbiano mai fatto istanza per il riconoscimento della continuità territoriale sulla tratta Foggia-Milano Linate.

Interpellato proprio oggi da FoggiaToday in riferimento all’istanza relativa alla continuità territoriale, a margine di un incontro istituzionale a Palazzo di Città, il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, sembra orientato a escludere l’ipotesi: “Temo che sia fantasiosa – ha risposto – però, non entrerei nel merito dei dettagli, perché noi abbiamo il Sieg, che riteniamo sia lo strumento migliore per l’aeroporto di Foggia”.