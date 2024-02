Asili nido senza fondi, ritardi nell’erogazione dei buoni educativi: “Imminente l’interruzione del servizio”

Manca la sottoscrizione dei contratti di servizio e i buoni educativi per gli asili nido convenzionati con il Comune di Foggia non sono stati ancora erogati. A denunciarlo sono i consiglieri comunali di centrodestra e l’ex candidato sindaco Antonio De Sabato.

“I fondi arriveranno quasi a fine anno scolastico”, è l’allarme lanciato da Claudio Amorese, primo firmatario di un'interpellanza urgente con risposta in aula, Maurizio Accettulli e Concetta Soragnese (gruppo Fratelli d’Italia), Luigi Fusco e Pasquale Rignanese (Forza Italia), Raffaele Di Mauro e Marco Pellegrino (Di Mauro sindaco-Noi Moderati), Franco Amato Nunziante (Prima Foggia) e dal civico Antonio De Sabato.

In mancanza della sottoscrizione del contratto di servizio da parte dell’Ambito, le strutture non possono emettere fattura e quindi ricevere i fondi. Si ritrovano, così, a non riuscire ad onorare i pagamenti del personale e dei fornitori.

“È imminente la decisione di interrompere il servizio alle 700 famiglie per mancanza di fondi, con il conseguente licenziamento del personale impegnato”, si legge nell’interpellanza formulata anche a seguito di interlocuzioni con alcuni gestori degli asili nido e il sindacato Fism (Federazione Italiana Scuole Materne e Nidi).

Si evidenzia, peraltro, come dal momento dell’emissione della fattura passerà altro tempo fino ai pagamenti veri e propri. I consiglieri di opposizione firmatari lamentano “un grave ritardo della tecnostruttura rispetto ai tempi del procedimento amministrativo”.

A Foggia, ricordano, l’offerta dei servizi educativi 3-36 mesi è garantita per il 98% da strutture private. Sono 37 gli asili nido.

A copertura delle spese di funzionamento e gestione dell’avviso pubblico sono stati assegnati all’Ambito di Foggia quasi 93mila euro, ma i consiglieri si domandano a cosa servano se poi non si predispongono gli atti destinati alla sottoscrizione dei contratti e all’erogazione dei buoni.

Il centrodestra e il consigliere De Sabato si dicono indignati. Ogni anno i gestori degli asili nido “sono costretti a battersi per un loro naturale diritto. Siamo ancora più indignati – aggiungono - perché sono anche le politiche di genere ad essere compromesse: non solo si mette a repentaglio la serenità delle mamme e delle loro famiglie, ma si ignora o si vuol fare finta di ignorare che il 95% del personale impegnato nelle strutture è donna”.

Negli anni della gestione commissariale è stato cancellato il finanziamento comunale dedicato agli asili nido che, negli ultimi anni, ammontava a oltre 1 milione di euro. Il taglio era stato motivato dal finanziamento del Fondo Sociale Europeo messo a disposizione dalla Regione Puglia, “finanziamento che, però, già esisteva”, fanno notare i gruppi di opposizione.

A tal proposito, i consiglieri chiedono nell’interpellanza se, a decorrere dall’anno scolastico 2024-2025, sia intenzione dell’Amministrazione comunale ripristinare una quota di fondi comunali a sostegno degli asili nido.

L’assessore comunale all’Istruzione Domenico Di Molfetta avrebbe rassicurato, alcune settimane fa, i gestori degli asili nido, per un’immediata risoluzione del problema. E ora parte il pressing delle opposizioni.

Si rivolgono direttamente alla sindaca che, avendo rivestito il ruolo di dirigente scolastico, conosce l’importanza dei servizi educativi per la prima infanzia.

“Il tempo di ambientarsi nella macchina comunale da parte della Giunta del campo largo dovrebbe essere finito – avvertono -. I cittadini non possono subire ulteriori disservizi”.