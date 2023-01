Regionali, sindaci contro il vincolo di ineleggibilità. Emiliano: “Temo che i consiglieri non siano d’accordo”

Dal Teatro Verdi di San Severo, Anci Puglia lancia la proposta di modifica della legge che impone ai sindaci di dimettersi per candidarsi alle Regionali. Il presidente Ettore Caroppo annuncia che sarà portata in Consiglio regionale.

"Proporremo a tutti i i Consigli comunali di adottarla", comunica ai colleghi riuniti per l'assemblea regionale. I sindaci di Puglia vogliono liberarsi dal vincolo di ineleggibilità, far valere la loro esperienza e mettere a disposizione le loro competenze.

“Se potessimo avere sindaci in Consiglio Regionale avremmo più competenze, più leadership, però temo che i consiglieri regionali non siano d'accordo", sorride il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. "Tutte le norme che limitano la democrazia secondo me sono sbagliate, perché non si riesce a capire perché un parlamentare possa candidarsi all'infinito e un sindaco no".