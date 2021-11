Foggia, rappresentanti del centrodestra apprezzano gli sforzi del comitato Gino Lisa: lo sviluppo della Capitanata unico obiettivo

Giannicola De Leonardis, consigliere regionale dei Fratelli d'Italia, Joseph Splendido consigliere regionale della Lega, Paolo Dell'Erba imprenditore di Apricena e consigliere regionale, Massimo Casanova, europarlamentare leghista e membro della commissione Trasporti a Bruxelles, hanno espresso soddisfazione per l'incontro che si è svolto ieri mattina presso la Camera di Commercio di Foggia al quale ha partecipato anche il vicepresidente di aeroporti di Puglia

Così il consigliere regionale dei Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis: “L'incontro è stato molto partecipato - ad eccezione di rappresentanti dell'esecutivo regionale - e importante non solo per riaccendere i riflettori sul presente e sull'immediato futuro dello scalo foggiano, ma anche per discutere e valutare proposte concrete mirate a sostenere lo scalo - e conseguentemente il territorio di riferimento - in una delicata e necessaria fase di rilancio. Un utile confronto che rappresenta l'ideale premessa di quello che auspico avvenga presto in Consiglio regionale, intorno alla mozione tematica che ho presentato e che vorrei venisse approfondita e condivisa dai colleghi di maggioranza e opposizione, perché la piena operatività dell'aeroporto è interesse della collettività, e gli ostacoli oggi accennati dal manager di Aeroporti di Puglia vanno affrontati e superati attraverso la volontà comune e la piena convinzione che la crescita della nostra regione non può prescindere da uno sviluppo equo e bilanciato, riservando al 'Gino Lisa' la stessa attenzione e considerazione rispetto ad altre infrastrutture".

Per l'europarlamentare Massimo Casanova, “Foggia nutre giuste rivendicazioni: migliorare la sua condizione infrastrutturale e ambire a volare. È questa la battaglia delle battaglie che si protrae da troppo tempo e che interessa/condiziona lo stato attuale di un buon pezzo di Sud di cui Foggia è crocevia".

L'europarlamentare Lega e membro in Europa della Commissione trasporti, che ieri ha partecipato all'evento assieme a dirigenti del partito, garantische che la Lega "è pronta a metterci il suo impegno, ad ogni livello, per consentire al Nord della Puglia di rimuovere quei blocchi che non consentono al territorio di crescere. Il tema ci sta a cuore. Perché solo infrastutturando il Paese e il Mezzogiorno d'Italia possiamo pensare di correre. E correre è l'obiettivo più importante che come partito ci poniamo ogni giorno e a cui è dedicato ogni nostro sforzo" conclude.

Gli fa eco il consigliere regionale del Carroccio, l’avvocato Joseph Splendido: “Quello di oggi è un primo importante e concreto passo per costituire un tavolo di lavoro unico composto da professionisti e importanti rappresentanti della società civile e politica della nostra provincia, senza distinzioni di parte o politiche, ma nell’unico interesse per lo sviluppo economico sociale del territorio foggiano e delle zone limitrofe, allo scopo di determinare il presente e futuro dell'aeroporto di Foggia.

Il consigliere regionale Paolo Dell'Erba ha sottolineato come lo scalo foggiano sia una necessità, per tutti. “In questi ultimi mesi abbiamo cercato di evidenziare ancora una volta un dato di fatto: che l'aeroporto e non un lusso. È una necessità per il territorio e che per trovare vettori disponibili a fare almeno il Foggia-Milano bisognerà mettere a disposizione dei contributi economici. Se dovessi parlarvi da politico, sarebbe facile puntare il dito verso presunti colpevoli di questo ritardo o dare responsabilità, ad esempio, ad Aeroporti di Puglia per un lassismo evidente. Ma ritengo più utile aggiungere la mia voce di ‘necessità’ da imprenditore che in diversi mercati nazionali ed esteri e da genitore che ha una figlia a Milano per studio. Quella necessità che diventa un handicap commerciale quando devi spiegare a clienti, che vogliono raggiungere la zona di Apricena, che possono arrivare dalle nostre parti in aereo a Pescara o Bari, ma che poi devono farsi 1ora e mezzo di auto per raggiungere la nostra sede compromettendo un eventuale ritorno in giornata. Quella necessità di un genitore che vorrebbe vedere qualche volta di più la figlia rientrare a casa ma la distanza da Milano è tale che il fine settimana si consumerebbe quasi tutto in treno.

Le mie necessità sono sicuramente quelle di tante altre persone e non si tratta di un lusso, come invece qualcuno vorrebbe farci credere. Da imprenditore e da genitore sarei un buon cliente della compagnia aerea che deciderà di attivare i voli in modo serio e continuativo. Non vi ho parlato, quindi, dell’aeroporto come una naturale opportunità per milioni di turisti che raggiungono la nostra terra ogni anno per trascorrere le vacanze sul Gargano o per fare visita a Padre Pio, ma vi ho parlato di “necessità”. Dobbiamo sforzarci di far sentire questa voce di ‘necessità’ al di fuori di questo territorio e possiamo farlo solo attraverso un coro unanime e l'aiuto di chi ama questa terra”.