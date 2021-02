Barone si presenta ad Emiliano e ai dipendenti dell'assessorato al Welfare: "Porto qui serietà, dedizione ed impegno"

Questa mattina l’assessore al Welfare Rosa Barone e il presidente Emiliano hanno incontrato i dipendenti dell’assessorato per illustrare insieme le linee guida. “Ringrazio tutti per la disponibilità con cui mi hanno accolta e il presidente Emiliano per aver voluto dare vita a questo laboratorio politico. La Puglia è la prima regione in Italia ad avere un assessore del MoVimento 5 Stelle e sentiamo questa responsabilità. Vogliamo scrivere un nuovo capitolo per il welfare: l’obiettivo deve essere migliorare la qualità della vita dei pugliesi e attuare politiche che permettano ai giovani che sono dovuti andare fuori per realizzarsi, di poter tornare in Puglia. Il welfare, la formazione e il lavoro devono andare di pari passo per attrarre i nostri ragazzi e poter dar loro gli strumenti per realizzare progetti di vita. La parola chiave è programmazione, per questo siamo già al lavoro per redigere il piano regionale delle politiche sociali. Abbiamo sempre lavorato con serietà, dedizione e impegno per la nostra terra ed questo è lo spirito che porto in assessorato” il commento di Rosa Barone (leggi qui l'intervista).