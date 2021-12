Scioglimento per mafia: slitta la decisione sull'incandidabilità di Landella, Iaccarino e altri otto ex consiglieri comunali

L’udienza davanti al tribunale di Foggia sull'incandidabilità del sindaco di Foggia, Franco Landella e di altri nove consiglieri comunali avanzata dal ministero dell’Interno il 29 ottobre scorso in seguito allo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di Foggia, che si sarebbe dovuta svolgere il 14 dicembre scorso, è stata rinviata al 25 gennaio.

Ci sono anche Leonardo Iaccarino, Antonio Capotosto, Dario Iacovangelo, Consalvo Di Pasqua, Liliana Iadarola, Erminia Roberto, Bruno Longo, Pasquale Rignanese e Lucio Ventura. I loro nomi erano comparsi nella relazione che aveva accompagnato lo scioglimento avvenuto ad agosto, "un intreccio di sangue e interessi" (leggi qui).

A novembre l'ex sindaco ha impugnato la sentenza dello scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose ricorrendo al Tar "per ripristinare l'interesse morale della città e degli amministratori" (leggi qui).

Nel frattempo la Procura di Foggia ha chiesto al tribunale del Riesame di Bari l'arresto bis per Landella e per altri quattro indagati che il 21 maggio scorso erano stati raggiunti dalle ordinanze cautelari nell'ambito dell'inchiesta sul presunto giro di mazzette a Palazzo di Città. Si tratta della moglie di Landella, Daniela Di Donna, (nei suoi confronti era stata disposta la sospensione dell'esercizio dal pubblico ufficio), dei consiglieri comunali Dario Iacovangelo e Antonio Capotosto e dell'imprenditore Paolo Tonti. La Procura ha rinunciato invece all'appello contro la scarcerazione di Leonardo Iaccarino, ex presidente del Consiglio comunale, nonché principale accusatore dell'ex sindaco Landella.