De Sabato schiaccia l'acceleratore, apre il Polis Corner: "Saremo una voce fuori dal coro"

Non sarà il solito comitato elettorale, parola di Antonio De Sabato, candidato sindaco e promotore di Progetto Concittadino, e Alessio Lusuriello, leader dell’associazione Libertà Civile.

Il Polis Corner si propone come un nuovo centro culturale per eventi urbani. Il nuovo spazio temporaneo, che nasce con lo spirito di creare occasioni di dialogo, sarà inaugurato giovedì 24 agosto, alle 19, al civico 29 di via Diomede.

Gli ideatori, che nei mesi scorsi avevano aperto una breccia nel dibattito sui grandi temi d’interesse per la città con i Polis Lab, lo descrivono come “un luogo di sperimentazione, in cui mischiare saperi, linguaggi, pratiche e restituire nuova linfa all’azione sociale a base culturale”. È una “agorà demo-pratica” nelle parole di Lusuriello.

Dal 24 agosto al 4 settembre ospiterà la mostra fotografica itinerante ‘Quartieri’ di Michele Sepalone. Poi sarà allestito l’angolo del Bookcrossing, ideato e gestito dallo scrittore foggiano Adelmo Monachese, con lo scambio di libri e opinioni sulle letture.

“Oggi è più difficile e oneroso per tutti credere nella città, ma Progetto Concittadino e Libertà Civile stanno lavorando a due o più liste per riunire le migliori speranze in previsione delle elezioni amministrative del 22 e 23 ottobre - afferma il candidato sindaco Antonio De Sabato - La nostra sarà una proposta chiara, comprensibile e rilevante. Saremo una garanzia per il cambiamento per Foggia. Una voce fuori dal coro per natura controcorrente, che sia una buona scelta lo saprete solo votandola”.