Marialuisa Faro ci riprova con Impegno Civico: è capolista alla Camera nel collegio plurinominale

Impegno Civico debutta alle elezioni. A due mesi dalla scissione del M5S, i dimaiani sono pronti ad una nuova sfida. In Puglia se la giocano solo con i listini proporzionali. Nel collegio plurinominale Foggia-Cerignola-Andria la capolista è vice presidente del gruppo alla Camera e referente in provincia di Foggia Marialuisa Faro. Al secondo posto c’è Giuseppe L’Abbate, ex sottosegretario alle Politiche Agricole; seguono il sottosegretario alla Giustizia Anna Macina e il deputato uscente Emanuele Scagliusi, tutti pugliesi. La deputata di San Nicandro Garganico Faro è candidata anche nei collegi plurinominali Puglia 02 (Molfetta-Bari) al secondo posto e Puglia 03 (Altamura-Taranto) in terza posizione.

Al Senato, nel collegio plurinominale della Puglia la capolista è Margherita Rebuffoni, segretaria nazionale di Centro Democratico. Seguono Angela Bramato, la senatrice siciliana Cinzia Leone e il senatore campano Vincenzo Presutto.

La deputata Marialuisa Faro ha annunciato la sua candidatura con “emozione, entusiasmo, soddisfazione”: “Una nuova, straordinaria esperienza, che affronterò con la stessa passione e ancora più determinazione rispetto alla mia prima candidatura, che grazie alla vostra fiducia e al vostro consenso ha determinato il mio ingresso nel Parlamento italiano e mi ha permesso di lavorare ogni giorno, al meglio delle mie capacità e possibilità, per il bene del nostro Paese e del nostro territorio. Sono orgogliosa di quello che ho fatto, degli impegni assunti e delle promesse mantenute, che cercherò di illustrare nei prossimi giorni. E sono consapevole che ancora tantissimo resta da fare: per questo ho accettato senza esitazione una nuova sfida, anche perché la conclusione anticipata della legislatura ha lasciato nel limbo una serie di interventi decisivi per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio ormai in direttiva d'arrivo, e rappresentavano e rappresentano opportunità, dopo decenni di attesa, che non possiamo permetterci di perdere. Impegno Civico - continua l'onorevole Faro - è una formazione politica nata dalla responsabilità verso ognuno di voi, in un momento drammatico per tante famiglie e per la comunità tutta, e dalla necessità di ribadire e riaffermare la collocazione internazionale dell'Italia senza ambiguità e senza opachi tatticismi, saldamente ancorata all'Europa e all'alleanza atlantica. Il nostro programma, nel quale mi riconosco totalmente, è all'insegna della concretezza, del realismo e della capacità di garantire risposte efficaci, sia nell'immediato che nel medio e lungo periodo, alle emergenze ataviche e a quelle in atto. Ringrazio Luigi Di Maio e i miei colleghi per l'attenzione riposta nei miei confronti, che mi responsabilizza ancora di più. Io sono la Marialuisa di sempre, la stessa volontà di rappresentare istanze dimenticate e in particolare persone fragili e ai margini, e continuerò ad esserlo".