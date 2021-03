Levata di scudi contro l'Igp pomodoro pelato di Napoli: "Uso illegittimo del marchio, Regione tuteli il Foggiano"

Lega Puglia in difesa dell'oro rosso. Il gruppo consiliare - primo firmatario il consigliere regionale eletto in Capitanata Joseph Splendido - ha presentato una mozione che impegna la Giunta a opporsi alla domanda di registrazione valutata positivamente in prima battuta dal ministero delle Politiche Agricole