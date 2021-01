"Iaccarino non è di Forza Italia". Arriva la precisazione di D'Attis e Damiani. "Da molto tempo lontano dal partito"

“È da molto tempo che Leo Iaccarino non fa parte di Forza Italia". Lo affermano in una nota il commissario regionale di Forza Italia Mauro D’Attis e il vice commissario Dario Damiani.

"Una precisazione doverosa nei confronti di un amministratore del Comune di Foggia che già avevamo deferito al collegio dei probiviri del partito lo scorso marzo per altri comportamenti deprecabili. Non solo: Iaccarino, che non si è tesserato a Forza Italia sia nel 2019 che nel 2020, ha persino sostenuto alle scorse regionali altre forze politiche, decretando la sua uscita non solo da Fi, ma da tutto il centrodestra. Tanto per dovere di cronaca, perché Iaccarino non fa parte del nostro partito”.