Emiliano-Iaccarino to be continued: "Esibisca audio e WhatsApp, possibilmente nella sede giudiziaria dove li ha evocati”

Il presidente della Regione Puglia non si esprime sull’ipotesi di un governo di salute pubblica nel 2020 per cui è stato tirato in ballo in un interrogatorio dell’ex presidente del Consiglio comunale di Foggia

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, tirato in ballo, durante un interrogatorio, dall’ex presidente del Consiglio comunale di Foggia Leonardo Iaccarino in merito alla presunta regia di un governo di salute pubblica per salvare Franco Landella nel 2020, non ha intenzione di farsi trascinare nella mischia: "Gli audio WhatsApp li esibisca, possibilmente nella sede giudiziaria dove li ha evocati, e ci fa capire di cosa sta parlando - afferma oggi il governatore - Io non faccio il piacere a nessuno di trasformare un’indagine penale in una polemica, perché sono un boccone ghiotto per chiunque, però sono abbastanza indigesto e conosco il sistema, quindi sto zitto e aspetto che l’autorità giudiziaria faccia il suo corso".

La coalizione della Puglia, di cui ha parlato dopo le ultime elezioni amministrative, però, tiene dentro un po’ tutti, ed è la sua sinistra extralarge. "Il centrodestra, purtroppo per loro, in moltissimi comuni non si riesce neanche a presentare, e questo evidentemente non è colpa mia. Quindi molti soggetti che facevano capo in passato al centrodestra finiscono per aderire ai progetti di governo della coalizione per la Puglia, che potrebbe anche essere una coalizione per l’Italia - dice Michele Emiliano - Quindi è normalissimo che questo accada, è sempre avvenuto in tutte le amministrazioni, in tutti i comuni, perché l’elezione diretta dei sindaci e dei presidenti delle Regioni determina che su un determinato programma si aggregano tutti coloro che si vogliono legare. Essere di centrodestra non significa essere di provenienza satanica. Se il progetto è condiviso non vedo motivo di non dover collaborare anche con una persona che ha un’estrazione politica diversa".