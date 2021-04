Un hub vaccinale per i migranti del Cara. Splendido al direttore della Asl: "E per i 1000 residenti di Borgo Mezzanone niente?"

Splendido convoca Piazzolla in III commissione Sanità. Il nodo è l'hub vaccini presso il Cara di Borgo Mezzanone. "E per gli abitanti della borgata nulla?"

Il consigliere regionale della Lega Puglia Joseph Splendido ha richiesto una audizione in III commissione Sanità al direttore generale della Asl Foggia Vito Piazzolla in merito alla possibilità di aprire un hub vaccinale per i migranti del Cara di Borgo Mezzanone. “Dopo le tantissime segnalazioni da parte dei cittadini, chiedo se c’è o meno questa intenzione e se, qualora corrispondesse al vero, si possa aprire anche un hub per i 1000 residenti di Borgo Mezzanone che per vaccinarsi devono recarsi a Manfredonia e percorrere 50 km di strada”.

Secondo il consigliere regionale di Foggia “ancora una volta potremmo ritrovarci dinanzi al razzismo al contrario nei confronti degli italiani. Come Lega ci batteremo in difesa dei cittadini che vivono sul territorio”.

Splendido chiede anche se è vera la notizia che – sempre presso il Cara - verrà aperto un centro Covid e incalza: “Corrisponde al vero che i cittadini residenti presso il detto borgo sono costretti a raggiungere la più distante città di Manfredonia e non la più vicina Foggia per vaccinarsi? Cosa intende fare per rimediare a detti problemi ovvero intende aprire un centro vaccinale a Borgo Mezzanone, oppure, in subordine, intende o meno consentire alla cittadinanza del Borgo di raggiungere la più vicina Foggia al fine di vaccinarsi? Qualora fosse vera la notizia, per questione di pari diritti e logistica, si richiede che i residenti di Borgo Mezzanone abbiano le stesse opportunità ovvero che venga creato un hub vaccinale sul posto per la tutela della loro salute oppure, al massimo, che venga concesso ai cittadini del Borgo Mezzanone di potersi vaccinare nel capoluogo dauno”