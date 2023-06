Di Bari chiede spazio: vuole l'assessorato al Welfare al posto di Rosa Barone?

Due anni e mezzo a testa nell'esecutivo del Governo regionale: secondo i beninformati era questo il patto che Grazia Di Bari e Rosa Barone avrebbero stretto prima del decreto con la quale Michele Emiliano aveva nominato assessore al Welfare la consigliera regionale di Foggia. I 30 mesi scadrebbero a luglio.

Fatto sta che i consiglieri regionali del M5S Marco Galante, Cristian Casili e Grazia Di Bari, a un mese dalla scadenza di quella presunta intesa, concordano sulla necessità di una riunione di maggioranza per rilanciare l’azione della Giunta in vista della seconda parte della legislatura. "È necessario e urgente fare il punto sui temi, sugli obiettivi raggiunti e sulle cose da realizzare. Dobbiamo dare un’accelerata su punti importanti come l’abbattimento delle liste d’attesa, il sostegno al comparto cultura visto l'impegno della consigliera delegata Grazia Di Bari e maggiori investimenti per il Welfare, data anche l’importanza del Reddito di Dignità dopo la sciagurata scelta del Governo di abolire il Reddito di Cittadinanza".

In buona sostanza chiedono il riconoscimento "del grande lavoro che da oltre un anno svolge la consigliera delegata". Tra le altre cose, scrivono, "serve anche un confronto per le presidenze di commissione, vista la delicatezza del ruolo ricoperto. Auspichiamo che la riunione di maggioranza sia convocata il prima possibile".

Alla luce di tutto ciò, Grazia Di Bari potrebbe rivendicare proprio l'assessorato al Welfare di Rosa Barone.