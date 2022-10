Gatta si congratula con Meloni, Fitto e Mantovano: "Saranno interlocutori attenti alle istanze della Capitanata"

Il presidente della Provincia di Foggia, il cui mandato scade il 31 ottobre, sta provando a convincere il centrodestra a puntare nuovamente sulla sua figura. Tuttavia, quasi tutti i partiti, sarebbero invece intenzionati a 'scaricarlo' e a puntare sulla candidatura del sindaco di Manfredonia, l'ing. Gianni Rotice (leggi qui).

Nel frattempo Nicola Gatta - "a titolo personale ed istituzionale", non perde l'occasione di formulare i migliori auguri al nuovo presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, a tutti i ministri di Governo. In particolar modo, sottolinea il numero uno di Palazzo Dogana, a Raffaele Fitto e ad Alfredo Mantovano, i due pugliesi impegnati in ruoli di primissimo piano all'interno dell'esecutivo.

A Fitto è affidato infatti il compito di occuparsi di questioni strategiche per il Mezzogiorno come il Pnrr e la Coesione Territoriale, oltre che della programmazione relativa ai fondi comunitari attraverso la delega agli Affari Europei. "Materie importantissime per il nostro territorio ed i nostri comuni, impegnati a fare del Pnrr un'opportunità storica per l'ammodernamento infrastrutturale e la crescita economica e sociale".

A Mantovano, invece, è assegnato il prestigioso e fondamentale ruolo di sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri. "In questa fase delicatissima è decisivo attuare il massimo della collaborazione istituzionale, promuovendo insieme quelle azioni finalizzate allo sviluppo dei territori. La Provincia di Foggia, come sempre, è pronta ad essere protagonista di questa stagione di cooperazione, nella certezza che il Governo, soprattutto con il Ministro Fitto ed il sottosegretario Mantovano, saprà essere un interlocutore attento alle istanze della nostra Capitanata".