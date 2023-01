Il sindaco civico di Vieste Giuseppe Nobiletti è il nuovo presidente della Provincia di Foggia. Sostenuto dalla coalizione di centrosinistra, Pd, M5S, civici di Emiliano e Articolo Uno, ha totalizzato 44.719 voti ponderati. Beffa per l’uscente Nicola Gatta, che perde per uno scarto di 3.122 voti ponderati, con 41.597 voti ponderati. Il sindaco di Lesina Primiano Di Mauro, candidato del cosiddetto centrodestra identitario si ferma a 8.184 voti ponderati.

Hanno votato 717 amministratori su 782, pari al 91,6% degli aventi diritto. Nel dettaglio, sono stai 281 i votanti dei comuni di fascia azzurra, 94 gli elettori dei comuni di fascia arancione, 133 gli elettori dei comuni di fascia rossa, 98 dei comuni di fascia verde e 111 dei comuni di fascia grigia.

Nei piccoli comuni, vince Nicola Gatta: croce sul suo nome su 138 schede azzurre; in 127 hanno votato Nobiletti e 14 Di Mauro. Ha avuto la meglio anche nei comuni di fascia arancione, tra i 3mila e i 5mila abitanti: 53 amministratori hanno votato per lui, 40 per Nobiletti e 1 per Di Mauro. Dopo un testa a testa fino alla metà delle schede grigie, ha allungato le distanze anche nei comuni tra i 5mila e i 10mila abitanti: 56 votanti per lui, 44 per Nobiletti e 11 per Di Mauro.

Ma considerato il voto ponderato, dalle schede rosse si fa sul serio, ed è proprio nei comuni tra 10mila e 30mila abitanti che il presidente uscente ha iniziato a perdere terreno: Nobiletti si è imposto con 77 votanti, Gatta è rimasto indietro con 44 schede e Di Mauro si è fermato a 12. Nei comuni più grandi, quelli oltre i 30mila abitanti, Nobiletti guadagna 5 schede in più e il centrosinistra può esultare.