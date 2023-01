Nobiletti prende casa a Foggia: “La mia sarà una Provincia che parlerà con i territori”

Alle 21.50 esplode la festa nella sala ‘Gabriele Consiglio’ di Palazzo Dogana. Dopo un vantaggio in tre fasce e il testa a testa nei comuni dai 10mila abitanti in su, alle ultime schede di colore verde Giuseppe Nobiletti e la coalizione di centrosinistra con il Pd, M5S, civici di Emiliano e Articolo Uno, possono esultare. Il sindaco di Vieste è il nuovo presidente della Provincia di Foggia. “Sarà una Provincia che parlerà con i territori, saranno loro a dettare le priorità”, promette.

L’uscente Nicola Gatta, sindaco di Candela, era davvero un “avversario temibile”, come aveva ammesso nelle ultime ore il maggiorente Dem Raffaele Piemontese, che si è speso per la campagna elettorale dell’amico sindaco di Vieste. Ha perso per uno scarto di appena 3.122 voti ponderati. Prima della proclamazione, lo sconfitto si è congratulato con il suo successore che, a sua volta, si è complimentato con lui.