Mainiero ci riprova: non aspetta i 5Stelle e si autocandida a sindaco

All’indomani del ritorno a Foggia di Giuseppe Conte, arriva l’autocandidatura a sindaco di Foggia di Giuseppe Mainiero del comitato civico ‘Resto a Foggia’.

“E’ il momento di dimostrare coerenza, di far seguire i fatti alle parole – scrive in una nota – e di dare alla città un segnale di serietà. È per questo che ritengo doveroso ufficializzare la mia candidatura a Sindaco di Foggia, continuando sulla strada già tracciata e spiegando alla città ciò che intendiamo costruire, le opacità che vogliamo combattere, le incrostazioni che è fondamentale rimuovere per far rinascere Foggia dopo decenni di buio”.

Mainiero, quindi, ci riprova e senza aspettare i 5Stelle che, invece, prendono tempo. "In questo momento, ragionare di nomi non è nella tradizione, nell'orizzonte e negli obiettivi del Movimento. I nomi vengono dopo i progetti" aveva detto Conte a Palazzo Dogana soltanto venerdì scorso.

“Sono consapevole del fatto che una forza politica importante come il Movimento Cinque Stelle – spiega il promotore di ‘Resto a Foggia’ – abbia la necessità di compiere i doverosi passaggi interni prima di esprimersi ufficialmente. Spero che al termine della riflessione in atto il Movimento saprà coerentemente proseguire nel progetto al quale abbiamo positivamente lavorato insieme”.

“Questa candidatura – conclude nella nota – non è un atto di presunzione, di vanità personale o una fuga in avanti. Al contrario, è la consapevolezza di quanto i cittadini attendano proposte e risposte”.