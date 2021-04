Gioventù nazionale incontra il commissario provinciale dei Fratelli d'Italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Nella serata di sabato 10 Aprile, si è svolta in videoconferenza un incontro tra l’on. Galeazzo Bignami (Commissario di Fratelli d’Italia per la Provincia di Foggia), e il movimento giovanile del partito di Giorgia Meloni Gioventù Nazionale, guidato da Mario Giampietro. L’incontro, ha avuto un seguito molto nutrito, (circa 50 presenze), con la partecipazione di tutte le realtà GN della provincia di Foggia, di Azione Studentesca, nonché del Coordinatore Regionale di Gioventù Nazionale Andrea Piepoli. Focus della plenaria, è stata la presentazione del gruppo al Commissario, il quale ha potuto constatare di avere di fronte un movimento forte e coeso, che fa della militanza, la propria filosofia nel fare politica.

Il Commissario, è rimasto davvero colpito positivamente dal numero di iniziative svolte, seppur con le difficoltà delle restrizioni Covid e ha elogiato i ragazzi a non fermarsi, neanche nei momenti difficili. Il deputato bolognese, ha poi rimarcato: “Il movimento giovanile, Gioventù Nazionale, è parte del partito e quindi, i giovani sono anche militanti di Fratelli d’Italia come da statuto. Il partito, vede nei giovani il futuro, e mi sento di dirvi, che avete il dovere di trasmettere i valori che incarnano questo partito”.

L’incontro, è stato salutato con grande soddisfazione da Mario Giampietro Presidente Provinciale di Gioventù Nazionale della Provincia di Foggia : “ E’ stato un dibattito proficuo. Insieme a tutti i ragazzi, abbiamo come sempre ribadito la massima disponibilità a lavorare ancora più intensamente per il partito. Ci gratifica davvero tanto che il nostro lavoro svolto fin ad ora sia stato apprezzato. Ma per noi, è un punto di partenza”.

All’indomani dalla nomina a Commissario Provinciale, l’on. Galeazzo Bignami ha dichiarato di “essere onorato “ per l’incarico, e che lavorerà se fosse necessario anche 24 ore su 24 per portare a termine positivamente il compito affidatogli da Giorgia Meloni . “Perché Foggia, Roma o Bologna non ha importanza. La patria è una e una sola.”

