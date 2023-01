Congresso Pd, i giovani dem foggiani non hanno dubbi: "Sosteniamo Gianni Cuperlo"

Appena annunciata la candidatura di Gianni Cuperlo, i Giovani Dem della Federazione Provinciale hanno avuto sin da subito le idee chiare su chi sostenere al Congresso Nazionale del Partito Democratico. “Una scelta politica e ideologica”, afferma il segretario provinciale Stefano Pastucci. “Ciò che ha spinto la nostra giovanile a sostenere Cuperlo sono soprattutto l’esigenza di un partito che guardi al popolo della sinistra e ai giovani”.

“Con Gianni Cuperlo avremmo la combo perfetta di esperienza e idee”, continua il segretario, "dando in questo modo, finalmente, spazio ai giovani; riportando le battaglie ideologiche ad essere le vere protagoniste del Pd e non i personalismi di correnti o singoli emergenti che hanno drasticamente segnato il nostro partito" si legge nella nota stampa del Giovani Democratici di Capitanata.

"La nostra è una posizione fuori dagli schemi ma radicata in un terreno solido che è coerente con le nostre battaglie di sempre e con le nostre posizioni assunte già su molti temi come l’emergenza energetica e la guerra in Ucraina. Una posizione che vede non pochi Circoli e soprattutto dirigenti del Pd aderire alla mozione Cuperlo. Con orgoglio possiamo dire che non siamo gli unici a sostenere Gianni Cuperlo nel nostro territorio e molti stanno seguendo le nostre orme. Oggi non serve un nuovo segretario ma un nuovo partito; come sempre noi ci siamo!".

Gli altri tre candidati sono Stefano Bonaccini, Paola De Micheli ed Elly Schlein.