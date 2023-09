Rotice tira dritto con 12 consiglieri 'eroi': "Non mi faccio condizionare". Ex assessore: "Sei sindaco-padrone"

E' stato a un passo dall'esser costretto a sfilarsi di dosso la fascia tricolore dopo nemmeno due anni da sindaco, poi il clamoroso dietrofront di due consiglieri comunali - che insieme ad altri avevano firmato la sua condanna davanti al notaio, lo hanno riportato a galla, tanto da convincerlo, sei giorni fa, a ritirare le dimissioni ed andare avanti dopo lunghe giornate di riflessione e confronto, non solo con gli ambienti politici, per senso di responsabilità e per tener fede all’impegno assunto nel novembre 2021.

Ha provato ad rivedere il rapporto con le forze politiche di tutta Manfredonia, senza però riuscirci. Ciò nonostante, ha ritenuto che ci fossero tutte le condizioni "per poter proseguire questo percorso con rinnovati entusiasmo e determinazione nell’interesse del bene di Manfredonia e dei cittadini manfredoniani".

Nel Consiglio comunale di ieri, l'ing. Gianni Rotice ha ribadito che non sarà mai funzionale ai partiti, che è stato, è e sarà sempre un uomo libero. "Io sono la persona con meno conflitti d’interesse di tutti in questo Consiglio comunale, perché la mia professione di imprenditore è trasparente e nota a tutti a livello nazionale. Io non sarò mai funzionale a qualcuno".

Ha poi evidenziato che i 12 consiglieri dell’attuale maggioranza "sono privi di qualsiasi condizionamento, non vengono in aula a fare lo show da pubblicare sui social ed alzano la mano in piena autonomia e coscienza. Io non sono ricattabile, da nessuno. Le crisi non si risolvono con e per la spartizione e l’aumento di deleghe assessorili, ma l’obiettivo è solo quello di affrontare i problemi della città e portare a termine il programma di governo"

E ancora, ha precisato il sindaco di Manfredonia, "non farò ogni giorno la “politica davanti ai bar” per convincere e\o accontentare qualcuno".

Rotice ha poi concluso: "Non sono attaccato alla poltrona, se non dovessero esserci i numeri e le condizioni per governare serenamente e concretamente la città andremo a casa. Qui non ci sono 12 sindaci egoisti e capricciosi come qualcuno minimizza. Qui ci sono 12 eroi che, con coraggio e senso di responsabilità, hanno scelto di restarmi accanto e non far fare a Manfredonia un pericoloso salto nel buio di un nuovo commissariamento a discapito dell’interesse e del bene dei nostri concittadini".

Oltre alla presidentessa del Consiglio Giovanna Titta, al fianco di Rotice sono rimasti gli amministratori comunali Ciro Campanella, Francesco Riganti, Vincenzo Di Staso, Maria Teresa Fabrizio, Giovanni Sventurato, Antonia Facciorusso, Adriano Carbone, Sara Delle Rose, Davide Marasco, Michele Paglione e Piercosimo Zino.

Post al vetriolo dell'assessore dimissionario Libero Palumbo dal titolo 'Bar Rotice':

"Non sono mai intervenuto, prima di oggi, su quanto accaduto ultimamente nella politica cittadina, capite bene quant’amarezza mi riempiva il cuore. Adesso, dopo il Consiglio comunale, voglio ritornare, prima di tutto, sulle tante inesattezze e falsità, dette dal sindaco Rotice riguardo al mio lavoro da assessore.Mai prima delle mie dimissioni, in nessuna occasione, né pubblica né privata, aveva contestato il mio operato, anzi mi aveva sempre elogiato per l’impegno profuso in tutte le questioni che mi chiedeva di affrontare, compreso i servizi cimiteriali che lui mi ha affidato, come del resto tutte le altre deleghe, che il sindaco distribuisce, non altri (ci sono video e interventi pubblici che lo dimostrano).

Quando ripenso a tutte le volte che mi coinvolgeva nella soluzione dei problemi amministrativi più disparati mi pento amaramente, alla luce di quanto avvenuto, della mia naturale disponibilità e mi convinco che oggi vengo usato nel tentativo di difendere l’incompetenza dimostrata in questi mesi dai “suoi” assessori. Quale responsabilità ha il mio assessorato con i gettoni di presenza dei consiglieri comunali il sindaco dovrebbe chiarirlo o chiederlo alla “poveretta”. Devo pensare, e forse preoccupare, che la mia vera colpa è stata quella di non avergli fatto raggiungere obiettivi a me ancora sconosciuti.

Oggi, devo pensare, che il mio impegno e la mia voglia di dare una mano a Gianni Rotice, che ho contribuito con la lista in cui mi sono candidato, dopo che era arrivato solo secondo nel primo turno elettorale, a far eleggere sindaco, è stato il vero motivo dell’accanimento mostrato, nel calunniarmi, da parte dei suoi accoliti e delle sue amiche del momento, che hanno scambiato insieme a lui la 'cosa pubblica' per 'casa nostra'.

Il sindaco parla di scuola politica e di coerenza, queste sicuramente a lui sconosciute; comprendo la fortuna che io invece ho avuto nell’essere stato il primo degli eletti di 'Città Protagonista' e nell’appartenere ad una scuola politica con regole precise: lealtà, professionalità, dedizione al proprio lavoro e al bene comune.

Queste regole, caro sindaco non le sue chiacchiere in Consiglio comunale, ho seguito nel mio impegno amministrativo: per raggiungere la stabilizzazione dell’intera platea degli Lsu, per ottenere in tempo utile l’approvazione del fabbisogno del personale da parte della Cosfel, per mettere ordine nei sevizi cimiteriali.

Non è stato facile far comprendere a tanti, a partire dal sindaco-padrone, che i nostri Lsu erano dipendenti comunali come tutti gli altri, con gli stessi doveri ma ugualmente con gli stessi diritti; ed in questa battaglia ho trovato, come deve essere tra alleati leali, un sostegno sincero da parte di Forza Italia e il suo gruppo consiliare, la condivisione del vicesindaco Giuseppe Basta e la determinazione dell’on.le Gatta, altro che Lega.

Le chiacchiere sulle mie inadempienze e totale autonomia lasciano il tempo che trovano e, da uomo libero quale sono, mi rendo disponibile anche ad un confronto pubblico su ogni questione voglia affrontare; anche perché ad oggi Gianni Rotice al sottoscritto non ha mai avuto il coraggio di rivolgere direttamente, guardandomi in faccia, alcuna accusa".

Il gruppo 'Strada Facendo' ha confermato il pieno appoggio, incondizionato, al primo cittadino: "Sarebbe stato molto più semplice per lei andare a casa e riprendere a svolgere a tempo pieno il suo mestiere di imprenditore di successo e, invece, ha scelto, con spirito di abnegazione, di continuare ad essere gratuitamente a servizio di Manfredonia e dei manfredoniani. Manfredonia ha rischiato un nuovo blackout amministrativo con irreparabili conseguenze sul fronte economico e sociale dopo tutti i grandi sforzi e sacrifici fatti in questi due faticosi anni alla guida di palazzo di città. Certamente lei non avrà la bacchetta magica per sovvertire immediatamente le gravi difficoltà in cui abbiamo ereditato la città e l’amministrazione, ma la sua tenacia e lungimiranza, oltre alle capacità di gestione e di mettere a disposizione le necessarie relazioni istituzionali di cui dispone, stanno facendo fare importanti passi in avanti a Manfredonia.Noi siamo e saremo al suo fianco con la stessa lealtà e spirito di servizio che Lei ha spassionatamente messo a disposizione della città, cambiando i canoni delle logiche partitiche e dei persona".