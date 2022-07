Gianni Ricci eletto nella Segreteria Regionale Uil Puglia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Per la prima volta nella storia della UIL PUGLIA, un foggiano entra a far parte della Segreteria Generale Regionale: si tratta di Gianni Ricci, già Segretario Generale della UIL FOGGIA, eletto al prestigioso incarico nel corso del V Congresso Regionale UIL PUGLIA. Un grande onore ma anche un importante riconoscimento al lavoro straordinario e ai risultati raggiunti dalla Confederazione, dalle categorie, dai servizi della UIL FOGGIA in questi 12 anni. A Gianni Ricci gli auguri di buon lavoro di tutta la UIL FOGGIA.