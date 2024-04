Mignogna ha deciso: "Non mi ricandido, finisce il mio mandato ma non l'amore per Biccari"

Gianfilippo Mignogna è certamente uno dei sindaci più brillanti di sempre della provincia di Foggia.

Dal 2009 al 2024 ha governato Biccari, comune dei Monti Dauni che al 31 agosto 2022 contava 2642 anime e che alla pari di tutti i piccoli centri del Sud conduce una battaglia contro lo spopolamento. Attraverso il sistema della vendita delle case a poche migliaia di euro in cambio della loro riqualificazione, è riuscito a convincere parecchi stranieri ad acquistare casa e a trasferirsi a Biccari, decisamente trasformato dal giorno del suo insediamento, quando ancora 30enne agganciava la sfida della rinascita.

Biccari, in questi 15 anni, è diventata la regina del "turismo alternativo": dalle 'bubble room' al Parco Avventura. Nel libro 'Ospitare fa bene' il sindaco ha raccontato una buona parte delle cose fatte in ambito turistico e sociale che hanno reso Biccari non solo un paese da cui si emigra, ma una meta raggiunta da turisti e nuovi cittadini

Il messaggio di Mignogna

Cari tutti, Vi dico oggi quello che ormai già sapete: non mi ricandido. Mi appresto a terminare il mio lungo impegno istituzionale ringraziandovi per la fiducia e il sostegno. E' stato un vero privilegio essere il vostro Sindaco per così tanto tempo. G

Guardo le vecchie foto, vado indietro con la memoria e si può davvero dire che siamo cresciuti insieme! Tra qualche settimana perciò riconsegnerò a Voi la fascia tricolore con il cuore pieno di belle sensazioni e la coscienza serena di chi ha dato tutto. Per questo mi auguro che vogliate comprendere e magari perdonare gli errori che ho commesso o le cose che non sono riuscito a completare.

È stata una prova lunga, difficile e senza soste e inevitabilmente qualche cicatrice me la porterò dentro per un po'.

Maggiori, però, saranno i ricordi positivi e le sfide vinte, molte le soddisfazioni e tantissime le volte che sono stato orgoglioso di essere il Vostro Sindaco. Lo stesso, in cuor mio, spero valga anche per Voi.

Se oggi posso pensare di lasciare una Biccari diversa e migliore di quella che ho trovato tanti anni fa è merito soprattutto della straordinaria squadra che mi ha accompagnato e dei tanti amici che hanno condiviso questo incredibile percorso umano e politico. Non dimenticherò mai tutte le volte che abbiamo sperato, sognato, sofferto e alla fine vinto insieme!

Ora, però, è il momento di tornare a me e alla mia famiglia a cui troppo ho tolto in questi anni. Come dice la canzone che abbiamo scelto come inno, è tempo di nuove sensazioni e di giovani emozioni. Buona fortuna a Biccari e a tutti noi. Finisce il mandato, non l'amore.