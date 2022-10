Il commissario provinciale di Fratelli d'Italia Bignami nuovo vice ministro alle Infrastrutture

L’attuale commissario provinciale di Fratelli d’Italia, onorevole Galeazzo Bignami, è il nuovo vice ministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili. Le nomine dei sottosegretari sono state firmate questa mattina, le deleghe dei vice ministri saranno attribuite nel prossimo Consiglio dei ministri.

Dal 24 marzo 2021, il deputato è stato nominato da Giorgia Meloni, oggi premier, commissario provinciale per collaborare con Giandonato La Salandra, che aveva chiesto di inviare un garante, e tutta la classe dirigente, al fine di garantire che Fratelli d’Italia fosse, “anche a Foggia, baluardo di trasparenza, legalità e buona politica”, in una fase giudicata delicata.

Il coordinatore regionale di FdI Puglia, Marcello Gemmato, è invece il nuovo sottosegretario alla Salute. Il senatore pugliese di Forza Italia Francesco Paolo Sisto è vice ministro alla Giustizia. I meloniani foggiani esultano. Il deputato Giandonato La Salandra esprime “massima soddisfazione per le deleghe di Governo che sono arrivate in Puglia. Al neo ministro Raffaele Fitto per la specificità dell’incarico sul Pnrr che, praticamente, segna la Puglia come regione politicamente alla guida del rilancio dell’Italia e al coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Marcello Gemmato, nuovo sottosegretario alla Sanità, uno dei settori più mortificati dal governo di centrosinistra in Italia. Congratulazioni, altresì, al vice ministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, commissario provinciale FdI di Foggia, e naturalmente al ministro Eugenia Roccella – conclude l’onorevole La Salandra – sono molte le figure che hanno ottenuto ruoli nel Governo che ben conosciamo ed è a tutti loro che auguriamo di lavorare al meglio per risollevare il Paese”.

Esprimono soddisfazione per le nomine di oggi anche il commissario di Fratelli d’Italia Foggia Mario Giampietro e il coordinamento cittadino: “Conoscendoli bene, siamo certi che, assieme ai parlamentari foggiani Giandonato La Salandra e Anna Maria Fallucchi, sapranno esprimere il meglio per il bene della Nazione e in particolare per il nostro territorio”. Il consigliere regionale dello stesso partito, Giannicola De Leonardis, nel formulare gli auguri di buon lavoro a Gemmato e Bignami parla di una “ulteriore buona notizia per la Capitanata e per la Puglia che potranno contare su due validi rappresentanti delle istanze del territorio”.