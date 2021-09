A Foggia Fratoianni lancia la legge per cancellare le tasse patrimoniali e spinge l'alleanza 'larga' con Pd e M5S fino alle Politiche

Il leader di Sinistra Italiana ha presentato la Next Generation Tax per abolire Imu e imposta di bollo su titoli e conto correnti e sostituirle con un prelievo unico. Insieme all'assessora Maraschio si è spostato poi a Cerignola per la campagna elettorale

"Una volta tanto c'è una legge che cancella davvero delle tasse, non come tutti vorrebbero fare in ogni occasione, per istituire un'unica imposta patrimoniale sulla ricchezza complessiva di ciascun cittadino e ciascuna cittadina, fortemente progressiva: noi chiediamo di avere qualcosa in più da chi ha grandissime ricchezze". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana, il deputato Nicola Fratoianni, presenta a Foggia la Next Generataion Tax, la legge di iniziativa popolare lanciata dal partito per l'introduzione di un'unica patrimoniale sulle grandi ricchezze (oltre 500.000 euro), con l'abolizione dell'Imu, dell'imposta di bollo su titoli e conti correnti e di tutte le imposte patrimoniali esistenti.

"Imposte ingiuste, perché non sono progressive e colpiscono tutti allo stesso modo, spesso in modo diseguale e alla rovescia". La definisce una "proposta di buonsenso" e lo considera un "meccanismo solidale", non punitivo nei confronti di chi è più fortunato. "In questo Paese, l'1% della popolazione si spartisce il 25% della ricchezza netta del Paese. Il 60% più povero si accontenta del 20% della ricchezza. È chiaro che di fronte ad una diseguaglianza così grande bisogna introdurre norme che vadano in direzione opposta".

La Next Generation Tax propone la riduzione delle tasse al ceto medio e alle persone in difficoltà e, contestualmente, il finanziamento dell'istruzione gratuita dagli asili nido alle Università, compresi libri di testo e trasporto pubblico locale per studenti-pendolari.

Sinistra Italiana sta raccogliendo firme in tutta Italia, ora anche a Foggia. In qualità di parlamentare, Nicola Fratoianni avrebbe potuto presentare la proposta di legge seguendo l'iter canonico, ma ha scelto questa strada per imprimere forza alla battaglia coinvolgendo i cittadini: "Firmano anche con entusiasmo, talvolta in modo pure sorprendente, ma la verità è che capiscono che una proposta di legge come questa favorisce il 95% della popolazione, quindi quasi tutti, e a quel 5% non crea nessun vero danno, chiede soltanto un piccolo sforzo - afferma l'onorevole Fratoianni - Siamo già molto oltre la metà della cifra necessaria, che è di 50.000 firme, e ci sono ancora tre mesi: siamo più che fiduciosi non solo di raggiungere l'obiettivo ma di poterlo ampiamente superare".

Il contatore delle firme per il referendum sulla legalizzazione della cannabis invece segnava oggi quasi 500mila firme, e Sinistra Italiana fa parte del comitato promotore che oggi ha fornito i dati sulla campagna in una conferenza stampa on-line: in apertura, le firme erano più di 491mila e continuavano ad arrivare. "Ci siamo quasi. Bisogna continuare a firmare: referendumcannabis.it, firmate tutti e tutte, perché ce ne vogliono molte di più di 500 mila per essere sicuri e sicure di poter fare il referendum. Anche qui la società italiana dimostra di essere molto più avanti rispetto all'ipocrisia e all'immobilismo di certa politica".

Il leader di Sinistra Italiana è arrivato in provincia di Foggia anche per la campagna elettorale, accompagnato dal segretario provinciale Mario Nobile, per partecipare ad un incontro pubblico a Cerignola del candidato sindaco Tommaso Sgarro e dei candidati alla carica di consigliere comunale di SI Adriano Ladogana ed Enrica Colucci. Con lui anche l'assessora all'Ambiente della Regione Puglia Anna Grazia Maraschio, reduce da un comizio a Lesina a sostegno del candidato sindaco Nello Montoro.

"Ci aspettiamo in gran parte d'Italia risultati molto positivi - ha detto Fratoianni parlando delle elezioni comunali 2021 - Abbiamo costruito ovunque fosse possibile alleanze larghe con il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle perché vogliamo costruire anche in queste elezioni una piccola indicazione rispetto a quello che dobbiamo fare per le elezioni politiche che prima o poi arriveranno. Serve una coalizione alternativa a quella della destra che è sempre il nostro avversario, anche quando non siamo riusciti a fare coalizioni larghe ci battiamo contro le destre e lavoriamo perché comunque il governo delle città non vada a loro".