Fitto scende a San Severo da leader europeo, i FdI rendono omaggio Franco Giuseppe

"Raccontare quanto sta accadendo, ma andando oltre la rappresentazione mainstream che descrive una realtà in cui o si è favore dell'Europa così com'è, o si è contro a prescindere. Noi vogliamo essere nell'Europa ma cambiandone l'assetto, lottando contro un gruppo dirigente burocratizzato che va contro gli interessi del nostro Paese, in difesa del buon senso e dei valori tradizionali rispetto a chi pensa di cancellarli". Raffaele Fitto, copresidente del gruppo Conservatori e Riformisti al Parlamento Europeo fresco di riconferma e leader di Fratelli d'Italia, ha fatto ieri pomeriggio tappa a San Severo, dove ha provato a smontare le narrazioni mediatiche "semplicistiche e distorte".

Le risorse del Recovery ottenute grazie ai governi Conte 1 e Conte 2, per esempio, ha dichiarato, "sono arrivate perché l'Italia è il paese che a livello europeo ha fatto registrare le peggiori performance durante la pandemia, e mentre 69 miliardi sono a fondo perduto, la quota restante è comunque a debito" ha spiegato. Il ruolo dell'opposizione in Europa e in Italia, "che non è contro la persona Draghi, di cui nessuno discute la competenza e la serietà, ma contro un governo composto da forze politiche che la pensano in modo diametralmente opposto su molti punti programmatici, e non potranno mai realizzare le riforme legate al Pnrr. Come quella della giustizia, una non-riforma figlia di un compromesso per accontentare tutti, ma che non serve al Paese", il primo esempio illustrato alla numerosa platea accorsa.

Fitto ha manifestato il suo scetticismo sulla possibilità che l'Italia possa impegnare al 31 dicembre del prossimo anno il 70 per cento delle risorse assegnate, e ricordato i ritardi della Regione Puglia targata Emiliano sia nella programmazione 2014-2020 delle risorse comunitarie ("siamo al 50 per cento della spesa, e corriamo - nonostante la proroga accordata - il concreto rischio di perdere i fondi del PSR"), che in quella 2021-2017 "per la quale non esiste ancora alcuna programmazione e i progetti in discussione sono sempre gli stessi". Ha annunciato il varo di una scuola di formazione politica, "per costruire una classe dirigente del futuro che non sia in vendita", e rimarcato la dimensione contenutistica, ideale e valoriale del lavoro finora svolto e che continuerà - ha evidenziato - "all'insegna della coerenza e della competenza, nel solco tracciato da Giorgia Meloni"

Il vicepresidente del Consiglio regionale e consigliere regionale di Fratelli d'Italia Giannicola De Leonardis ha aperto l'incontro, sul palco un bouquet di fiori su una sedia e un nome, Franco: l'omaggio - sentito e commosso - all'on. Franco Di Giuseppe, al quale è stata poi dedicata la nuova sede cittadina del partito in via Minuziano, inaugurata con la benedizione di don Peppino Ciavarella, presente il figlio Oreste, avvocato, che ha invitato i presenti a ricordare suo padre attraverso l'impegno quotidiano sul territorio".