Fratelli d’Italia celebra la giornata internazionale contro la droga

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Fratelli d’Italia anche a Foggia ha voluto celebrare la giornata internazionale contro il consumo e il traffico illecito di droga indetta nel 1987 dall’ONU. Il partito di Giorgia Meloni, ribadisce il proprio “no" a qualsiasi droga, alla tolleranza alla liberalizzazione della cannabis, nonché alle “percentuali” di utilizzo personale che la sinistra vuole legalizzare.

L’iniziativa è stata indetta dal Dipartimento Nazionale delle Dipendenze e Terzo Settore di Fratelli d’Italia, ed anche nel capoluogo dauno ha riscosso grande successo. Fattiva è stata la collaborazione con il movimento giovanile di Fdi Gioventù Nazionale. Presente al flash-mob, Mario Giampietro, uno degli esponenti di punta di Fratelli d’Italia in Capitanata, nonché presidente provinciale di Gioventù Nazionale: “Foggia negli ultimi anni, ha visto crescere le piazze di spaccio e purtroppo anche coloro che assumono stupefacenti.

Colpisce soprattutto come l’età si sia notevolmente abbassata a giovani e adolescenti. Bisogna mettere in campo iniziative mirate che possano salvare queste vite da un vortice pericoloso”. Inoltre rincara la dose su come a livello centrale sia stato gestito questo fenomeno: “non mi sorprende che la sinistra non abbia speso una parola su questa giornata indetta dall’Onu, non da Fratelli d’Italia.

La sinistra ha a cuore preservare il business dell’immigrazione, ma non i giovani italiani che anche per colpa dei vari lockdown e restrizioni, ne ha visto triplicare il numero di chi assume sostanze stupefacenti. Nell’ultima Relazione del Governo sulle Tossicodipendenze emerge come oltre un quarto degli studenti delle scuole superiori abbia fatto uso di cannabis, mentre un terzo degli studenti minorenni ha provato sostanze psicoattive.

Un fenomeno preoccupante a cui va messo un freno. Tante sono le vittime giovani e giovanissime di spacciatori senza scrupoli che hanno annientato vite in nome di uno sporco guadagno. Non esiste droga legale o illegale, esiste la droga e basta. La droga fa male, sempre!