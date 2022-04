"...ti mando a Borgo Mezzanone in mezzo ai neri, ti faccio fare una brutta fine..."

Le parole pronunciate verosimilmente in maniera ironica, ma offensive, dall'assessore di Manfredonia in Consiglio comunale non sono piaciute

Non c’è nulla da ridere. Manfredonia stigmatizza l’infelice siparietto avvenuto in Consiglio comunale in cui si vede l’assessore Libero Palumbo rivolgersi al vicesindaco Giuseppe Basta, con parole forti, accompagnate da una risata finale, che non sono affatto piaciute ai manfredoniani. “...perché il segretario ha deciso di arieggiare, devi obbedire al segretario comunale, sennò ti mando a Borgo Mezzanone, segretà, insieme ai neri, ti faccio fare una brutta fine vicesindaco”.

Il video ha fatto immediatamente il giro del web e delle chat whatsapp. Decine i commenti sull'accaduto postati sui canali social, che condannano il comportamento di uno dei componenti dell'esecutivo. "Siamo arrivati alla frutta! Un siparietto vergognoso, mi auguro quantomeno che il sindaco e l'intera Giunta prendano le distanze e condannino l'accaduto. Le istituzioni non possono e non devono permettere certi atteggiamenti. C'e anche da dare il buon esempio" scrive Gianpio. Penosa scena di degrado della classe politica, sono molto dispiaciuto da manfredoniano per l’indegno spettacolo. Se questo è il modo di dimostrare distanza dal passato politico di Manfredonia, siamo partiti proprio male" il commento di Gianluca.

Così Molo 22: "Stigmatizzare, con espressioni al limite della vergogna di tipo razziale, la situazione che da anni vivono i concittadini di Borgo Mezzanone è un’offesa che non può essere utilizzata né in modo “scherzoso” né in modo “spregevole” nei confronti di nessuno, benché meno nei confronti di un’istituzione qual è il vicesindaco di una città. Auspichiamo che l’Assessore Palumbo faccia un passo indietro e chieda scusa all’intera cittadinanza augurandoci che nel 2022 situazioni del genere non si verifichino più".

Non si è fatta attendere la replica del PD cittadino nei confronti dell'assessore ex dem: "Non è un’infelice battuta da bar; è l’indecente uscita di Libero Palumbo, assessore del Comune di Manfredonia in quota 'Città Protagonista'. Molti si sono sorpresi dell’accaduto e non poco. Forse anche il Sindaco, al quale chiediamo di prendere ufficialmente le distanze. Noi no. Noi Libero Palumbo lo conosciamo bene. Cosa ci si poteva aspettare dallo stesso assessore che si è fregiato di aver risolto da solo la questione degli Lsu senza mai citare il lavoro svolto dall'on. Michele Bordo e dal consigliere regionale Paolo Campo. Diamo un consiglio gratuito a Libero Palumbo: vada a casa e ci vada subito".