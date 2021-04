Più agenti della polizia locale in strada. La sicurezza urbana nelle mani dell'ex comandante della Gdf: "Ho un'idea su come riorganizzarla"

Più agenti della polizia municipale in strada e una riorganizzazione del servizio della sicurezza urbana. Si è fatto già un'idea il Colonnello Francesco Gazzani, comandante provinciale della Guardia di Finanza a Foggia dal 2014 al 2018, prima di passare a ricoprire lo stesso incarico a Potenza, neo assessore alla Sicurezza, Polizia Locale, Legalità e Protezione Civile della 'giunta degli esperti' di Franco Landella.

"La polizia locale si deve sempre più integrare nel sistema di sicurezza, ma deve essere anche dotata degli strumenti necessari per un maggiore controllo del territorio". Considera la videosorveglianza "uno strumento eccezionale, sia ai fini della prevenzione sia della repressione". E conosce da anni le criticità del Quartiere Ferrovia. "Certo, non è un buon biglietto da visita per arriva a Foggia, però la situazione è comune ad altre città italiane".

Il Colonnello Gazzani affronta con entusiasmo il nuovo incarico: "È una nuova esperienza che volevo fare".

Arriva in un momento particolarmente delicato, dopo l'insediamento della Commissione d'accesso inviata dal Viminale per verificare la presenza di eventuali infiltrazioni mafiose. "La commissione di accesso non significa automaticamente lo scioglimento dell'amministrazione comunale - afferma il Colonnello Gazzani - è composta da personale altamente qualificato e farà il suo lavoro".