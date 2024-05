'Noi Moderati' si riorganizza: Borgese è il nuovo coordinatore provinciale

Francesco Borgese è il nuovo coordinatore provinciale di 'Noi Moderati'.

La nomina del noto commercialista foggiano è stata annunciata dal coordinatore regionale Luigi Morgante: "Sono certo che saprai svolgere questo ruolo con impegno - è il messaggio di Morgante a Borgese - promuovendo l'attività del nostro movimento politico sul tuo territorio".

Già presente con il proprio simbolo alle scorse elezioni comunali, al fianco del candidato sindaco di Foggia Raffaele Di Mauro, il gruppo 'Noi Moderati' consolida così la presenza in Capitanata.

A Borgese, coordinatore nazionale del partito di Lupi nel settore finanze e organizzatore di grandi eventi culturali, il compito di strutturare ulteriormente il movimento politico e l’organizzazione interna. Noi Moderati farà parte della coalizione di centrodestra.

"Sono lusingato - ha detto Borgese - per l'attenzione dedicata al nostro territorio dal presidente Maurizio Lupi e dal coordinamento di Noi Moderati, nelle persone del responsabile organizzativo nazionale, l'onorevole Alessandro Colucci e del vicepresidente Luigi Morgante. Ottenere questa nomina in procinto di intraprendere una battaglia elettorale importante quale quella delle Europee e, soprattutto, in occasione delle competizioni amministrative in Capitanata per diversi importanti comuni che vanno al voto - ha aggiunto il neo coordinatore provinciale - da un lato mi lusinga, dall'altro è occasione per intensificare il lavoro, in collaborazione con diversi amici che hanno già manifestato la loro adesione ad un progetto che mira a orizzontare la barra al centro nella coalizione di centrodestra. Sono certo – conclude Borgese - che il contributo di Noi Moderati (che alle Europee corre con Forza Italia e in alcuni comuni presenta il suo simbolo o singoli candidati) sarà determinante per la vittoria dell'intero centrodestra".