Pd e centrosinistra di Cerignola hanno scelto il candidato sindaco: è l'ex magistrato e deputato Francesco Bonito

Sostenuto in questa prima fase da Articolo 1, Italia in Comune, Partito Democratico e Senso Civico per Cerignola.

E' Francesco Bonito, già magistrato della Corte Suprema di Cassazione ed ex deputato della Repubblica Italiana, il candidato sindaco a Cerignola della coalizione progressista e di centrosinistra sostenuto, in questa prima fase, da Articolo 1, Italia in Comune, Partito Democratico e Senso Civico per Cerignola. "Sono altresì in corso interlocuzioni programmatiche con altre forze politiche progressiste, di area moderata e di estrazione popolare".

Alle 10 di lunedì 28 giugno, presso la sala conferenze del Comune di Cerignola, è convocata una conferenza stampa durante la quale Bonito e i coordinatori dei gruppi politici incontreranno la stampa e i giornalisti.

Francesco Bonito e le forze che lo sostengono presenteranno la propria candidatura alla città giovedì 1° luglio alle 20.30, dinanzi la Villa Comunale.