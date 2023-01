Caffè ‘compromettente’ di Potenza e Piemontese alle porte delle Provinciali: “Sono solo chiacchiere da bar"

A tre giorni dalla presentazione delle candidature alla presidenza della Provincia di Foggia, il sindaco di Apricena, Antonio Potenza, il consigliere regionale Paolo Dell’Erba, entrambi di Forza Italia, e il vice presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, maggiorente del Pd, sono stati paparazzati allo stesso tavolo di un bar.

Niente di strano, si dirà, se tre amministratori, anche di segno opposto, si ritrovano davanti ad un caffè, alla luce del sole. Ma nell’imminenza della scadenza elettorale, l’insolito meeting alimenta il sospetto di inciucio. Anche perché i due azzurri fanno parte di quel centrodestra che considera “divisiva” la candidatura di Nicola Gatta, dichiaratamente pronti ad appoggiare la “linea più identitaria” rappresentata da Primiano Di Mauro, sindaco di Lesina sostenuto anche dalla Lega. Le malelingue, per la verità, da tempo insinuano che i dissidenti potrebbero orientare i loro voti, per dispetto, verso il candidato della fazione opposta, ma vale anche dall’altra parte.

Il vice presidente Raffaele Piemontese è il main sponsor del sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, candidato indicato dalla 'coalizione che governa la Puglia', che potrebbe scontare la mancata convocazione al tavolo di Articolo Uno e Psi.

Intorno al tavolino di un bar nella centralissima via Lanza non ci sono politici di primo pelo, peraltro perfettamente consapevoli dello struscio di tanti colleghi in un giorno di festa. La foto in questione è stata inviata alle redazioni da una persona che si presenta come elettrice e attivista del Movimento 5 Stelle di Foggia, che si dice molto amareggiata. “Questa mattina ho assistito a qualcosa di veramente sconcertante”, scrive, riferendo di una discussione animata. “Mi sento indignata e delusa dai miei amici che pochi giorni fa hanno stretto l’ennesimo accordo con il Partito Democratico”. Il nome della persona in questione non risulta tra gli iscritti M5S, ma il contenuto del messaggio, indipendentemente dal mittente, poteva risultare ugualmente succulento di questi tempi, e l’incontro c’è stato. La foto, peraltro, ha iniziato a girare vorticosamenente nelle chat.

“Ci siamo visti alla luce del sole, in piazza a Foggia, dieci minuti. Se avessi voluto fare qualcosa di nascosto, sarei andato, non so, magari a Bari o in qualche appartamento – spiega il sindaco Potenza - Siccome non abbiamo nulla da nascondere, è puerile che adesso qualche personaggio voglia strumentalizzare questo episodio. Io sono sempre stato un uomo libero, perché credo veramente nella libertà, non devo dare conto a nessuno e faccio il sindaco di mestiere, a tempo pieno, quindi se permettete, incontro chiunque. Se dovessi fare la lista delle persone che incontro e sento ogni giorno per quelle che sono le dinamiche istituzionali, dovrei farla chilometrica. Ero lì con Paolo Dell’Erba - continua il sindaco di Apricena - perché hanno fatto un sub-emendamento alla legge di Bilancio per finanziarci il Carnevale, quindi, io ho dovuto ringraziare personalmente, perché ci tenevo a farlo, ho chiesto come si fa il progetto all’assessore regionale che è stato molto garbato. Dopodiché, ho risolto un altro problema serissimo su una scuola che è bloccata da un anno e mezzo perché abbiamo avuto dei problemi al cantiere. Quindi dinamiche istituzionali, sulle Provinciali sapete benissimo qual è la mia posizione: sto facendo pancia a terra la campagna elettorale per Primiano Di Mauro, stiamo raccogliendo le firme e posso garantire che sarà candidato alla presidenza della Provincia di Foggia. Il resto sono chiacchiere da bar”.