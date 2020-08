"Addio ingeneroso e volgare". I vertici regionali di Forza Italia non perdonano. Pronta una "operazione verità" su Landella

“Mai addio fu più ingeneroso e volgare di quello del sindaco di Foggia e di sua cognata, la signora Di Donna. Il 'familismo' non è nei geni di Forza Italia: sono l’impegno, la coerenza e la dignità politica a fare grande il nostro partito e non legami di parentela o di altro genere". Sono caustici, in una nota congiunta, il commissario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis, e il vice commissario, Dario Damiani. Se il coordinatore provinciale Raffaele Di Mauro aveva usato toni più blandi, i vertici regionali non perdonano.

Sono loro a rivelare che Franco Landella e la cognata "hanno avuto carta bianca in parecchie scelte recenti: l’ultima è stata la decisione del collegio in cui, alle scorse politiche, la signora Di Donna ha deciso di candidarsi. Ricorrere oggi al più becero e vergognoso lessico, tipico dei nostri peggiori nemici, significa non avere rispetto per se stessi e per la propria storia".

Non finisce qui. D'Attis e Damiani promettono un'operazione verità. A breve, annunciano, saranno a Foggia con "tanto di documenti politici: anche alle regionali abbiamo dato spazio e disponibilità ad un’eventuale candidatura della cognata del sindaco. Si possono fare scelte politiche, ma quando si sporcano con motivazioni così basse perdono la loro forza (ammesso che ce l’abbiano). Inoltre, Landella e cognata hanno deciso di andare in casa di un alleato storico di Forza Italia e siamo certi che i dirigenti leghisti saranno i primi a mettere al bando questo indecente esordio, assieme ai cittadini che non perdonano certe pratiche indecorose. Alla volgarità di tutto questo, come sempre, rispondiamo e risponderemo con il lessico della buona e bella politica - concludono - fatta esclusivamente per e con passione da persone perbene”.