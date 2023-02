Forza Italia perde pezzi: due consiglieri si dichiarano indipendenti ma restano fedeli a Rotice

“Nel nostro circolo manca il confronto e lo spirito di condivisione. Il partito di Forza Italia di Manfredonia è diventato luogo di personalismi”. I consiglieri comunali Antonia Vera Chiara Facciorusso e Ciro Campanella hanno fatto la loro scelta: si dichiarano indipendenti ma restano in maggioranza, a sostegno del sindaco Gianni Rotice.“È arrivato il momento di avere coraggio”, esordiscono.

Nel feudo del deputato Giandiego Gatta i mal di pancia si fanno sentire. Si assottiglia il gruppo più numeroso in Consiglio comunale che perde il primato, cedendo il passo alla lista Strada Facendo, diretta emanazione del primo cittadino.

“Fino a questo momento, nonostante delle incomprensioni, siamo andati avanti e abbiamo seguito le ‘direttive’ del partito”, scrivono Facciorusso e Campanella, partito che, per inciso, definiscono in premessa solido e strutturato. “Ad oggi, però, qualcosa è cambiato nella struttura del circolo di Forza Italia di Manfredonia. Dopo le dimissioni del commissario avv. Ronchi, c’è stato un passaggio di testimone all’onorevole Gatta, che ha nominato due vice commissari e ha dato dei ruoli ad alcuni membri del nostro direttivo su sua scelta personale, comunicando tutto a cose fatte”.

Facciorusso e Campanella lamentano un mancato coinvolgimento e contestano decisioni calate dall’alto. “Spesso ci si dimentica che il risultato ottenuto dal partito è frutto di un lavoro di squadra dove ognuno di noi ha dato il proprio contributo personale (in voti) e professionale”.

Il caso Energas contribuisce a mettere zizzania nel partito. “Come mai nel direttivo del nostro circolo cittadino non si è mai parlato e discusso di un tema importante come Energas? Come mai il partito non ci dice come si sta muovendo? Abbiamo più volte chiesto quale fosse il lavoro intrapreso ma, soprattutto, cosa si intende fare al riguardo. Come mai il nostro sindaco, che rappresenta non solo l’amministrazione comunale ma tutta la città di Manfredonia, non ha ancora mai avuto un colloquio con il ministro Pichetto Fratin (di Forza Italia)? Noi di fronte a questo atteggiamento inerme, non ci stiamo. Abbiamo a cuore la nostra città e vogliamo difendere il nostro territorio senza essere vincolati a simboli e logiche di partito”. A Forza Italia, così, ribadiscono il loro ‘no’ a Energas.

Rispettando il mandato conferito loro dai cittadini restano accanto a Rotice, ma lasciano il gruppo del partito in cui sono stati eletti, e lo definiscono “un atto di coraggio e di grande senso di responsabilità”, non un segno di debolezza: “Nell’ultimo periodo non ci rispecchiamo più nella linea utilizzata nel nostro circolo di Manfredonia e ci sentiamo esclusi da ogni confronto. Insieme abbiamo deciso di metterci temporaneamente da parte aspettando che 'dall’alto' (quindi dai vertici del partito di Forza Italia) si prendano decisioni importanti. Resteremo ad aspettare sperando di poterci ancora riconoscere negli ideali e valori che fino adesso ci hanno appassionato e guidato”.