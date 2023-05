Fondi ai comuni marginali in ‘famiglia’: la consigliera partecipa al bando e apre un salone

In un borgo a ‘conduzione familiare’ di 850 anime su carta, gira e rigira, si conoscono tutti. Il paese è piccolo e la gente mormora. Ma non sono pettegolezzi quelli circolati ultimamente nella ridente Alberona.

A 732 metri di altitudine, dove l’aria è buona, il reddito medio non lo è altrettanto, almeno a giudicare dai dati risalenti al 2018: figura nell’elenco dei comuni svantaggiati con un livello di redditi della popolazione residente inferiore a 10mila euro, e sono una quarantina in mezzo ai 1.187 ammessi al riparto del Fondo di sostegno ai comuni marginali per gli anni 2021-2023.

Alla ‘povera’ Alberona sono arrivati 127.960,86 euro erogati dall’Agenzia per la Coesione territoriale, 42.653,62 euro per ciascuna annualità. Sono quelle risorse che i piccoli comuni stanno elargendo in forma di contributi a fondo perduto per l’avvio di attività o per trasferire la residenza, per arginare il fenomeno dello spopolamento e ovviare alla carenza di servizi.

Il Comune di Alberona, ha opportunamente raschiato il Fondo 2021, altrimenti le somme assegnate sarebbero tornate al mittente, e ora è passato alla seconda annualità: è stato recentemente pubblicato un bando per destinare 21.326,81 a testa a due imprenditori intenzionati ad aprire una nuova attività commerciale o artigianale in paese.

Ma è l’esito del precedente avviso pubblico ad aver generato un certo chiacchiericcio. La graduatoria era uscita il 28 aprile scorso e, a differenza della precedente, erano state indicate solo le iniziali dei richiedenti. Non era stato adottato lo stesso accorgimento in occasione della prima assegnazione di contributi straordinari per le nuove attività commerciali, artigianali e agricole, risalente a ottobre del 2022.

In quella circostanza, nella determina di liquidazione non venivano menzionate ragioni di privacy, ed era stato pubblicato l’allegato che conteneva nome e cognome della destinataria di un contributo di 4.532,72 euro, nel limite massimo che si era stabilito di assegnare a ogni nuovo insediamento. Era l’unica domanda presentata, e vale la pena ricordare che i termini erano stati prorogati proprio perché le richieste scarseggiavano.

A novembre, avendo assegnato solo altri 10mila euro a 2 famiglie che avevano deciso di trasferirsi ad Alberona, il Comune si è ritrovato un residuo di 28.122,90 euro. La Giunta guidata dall’avvocato Leonardo De Matthaeis ha deliberato di destinare l’intera quota all’avvio di attività commerciali, anche ad un solo beneficiario, così da attivare “un nuovo piano di incentivi per favorire lo sviluppo di nuove attività economiche”.

Erano stati individuati anche i criteri che attribuivano un punteggio maggiore nel caso fossero state presentate più domande: età inferiore o uguale ai 35 anni, localizzazione dell’attività nel centro storico, maggiore importo di investimento per l’avvio dell’attività. L'amministrazione si era poi affrettata a rimediare ad un mero errore materiale: questa volta, aveva dimenticato le attività artigianali.

Fin qui, nulla di strano. Il 22 marzo è stato emanato il nuovo avviso pubblico, e alla scadenza fissata al 14 aprile sono arrivate due domande. C.R. non ce l’ha fatta: ha 41 anni che valgono appena un punto, ha deciso di non insediare la sua impresa nel centro storico, anche qui un punto, e l’investimento per l’avvio dell’attività ammonta a poco meno di 64mila euro, per un punteggio complessivo di 3 punti. A totalizzarne 9 è C.B., 27 anni (3 punti), con una nuova attività nel centro storico, altri 3 punti, e 100mila euro di investimento.

Al soggetto beneficiario in questione è stato, così, concesso tutto il plafond avanzato. Stessa fortunata sorte non era toccata alla precedente assegnataria che si era dovuta accontentare di meno di 5mila euro.

Buon per lei, o lui, si dirà. Ma le ragioni di privacy che sottendono alla pubblicazione delle sole iniziali del beneficiario di un contributo in paese non reggono. Senza scervellarsi troppo, nei vicoli hanno fatto due più due: cognome e nome, 27 anni e un sogno, aprire un salone da parrucchiera nel suo paese, in pieno centro. Tre indizi fanno una prova e portano direttamente a Berenice Cilenti, la ‘nuora’ per eccellenza.

È una consigliera comunale, teoricamente leader dell’opposizione, per modo di dire, perché ad Alberona non esiste un’opposizione. Nel 2021, era la candidata a sindaco della lista ‘Insieme’, contrapposta alla civica ‘Alberona Ti Amo’ del sindaco eletto per la prima volta nel 2016. Ma era palesemente una lista ‘civetta’. Quattro voti a lei e il 99,12% al suocero. Il legame di profondo affetto tra i due avversari è stato sempre esternato anche sui social.

Berenice Cilenti è la compagna di uno dei figli. L’altro è entrato in Consiglio insieme a lei. Non partono certo interrogazioni e interpellanze avvelenate dai loro banchi. E non c'è chi controlla il controllore.

Ma se le elezioni in famiglia strappano un sorriso, sui fondi pubblici sorge qualche perplessità. Come si evince dagli atti del Settore Affari Generali, il Comune ha seguito pedissequamente il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2021 e le indicazioni esplicitate nelle Faq (le domande frequenti) del Dipartimento per le Politiche di Coesione. A valutare le domande e a stilare la graduatoria è stato proprio il responsabile del settore.

Nel Dpcm e nel bando non si menziona il divieto di partecipazione di amministratori o loro parenti e affini. Per di più, il sindaco è un avvocato, e considerata la sua conoscenza della norma, si tende a escludere che possa configurarsi un conflitto di interessi. Semmai, è una questione di opportunità.

È vero pure che il bando è stato riaperto perché alla prima scadenza non erano pervenute domande. E invece ora si avvera il legittimo desiderio di una giovanissima che ha scelto di restare e di aprire il suo salone nel cuore del centro storico. I fondi non provengono dal bilancio comunale, ma sono somme messe a disposizione dal Governo che altrimenti sarebbero tornate indietro. Invece, così, sono rimaste in famiglia.