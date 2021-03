16 milioni di euro alla Capitanata per la messa in sicurezza di 110 scuole superiori, M5S: "Merito del Governo Conte 2"

I fondi stanziati dal ministero dell'Istruzione in Puglia ammontano complessivamente a 87 milioni di euro. Il Movimento ha dettagliato la ripartizione delle risorse. La fetta maggiore è destinata alla città metropolitana di Bari, seguono Lecce e Foggia

Ammontano a 15.760.318,82 euro i fondi destinati alla provincia di Foggia e stanziati dal Miur per interventi di messa in sicurezza, riqualificazione energetica e nuova costruzione di scuole superiori. È il Movimento 5 Stelle Puglia a comunicare la ripartizione dei finanziamenti a livello regionale.

In Capitanata ne beneficeranno 110 edifici. "In questo momento più che mai, la scuola deve essere un posto sicuro. Siamo particolarmente lieti quindi di annunciare che alla Puglia grazie all’azione del Governo Conte 2 e dell’allora ministra Azzolina andranno circa 87 milioni di euro - fa sapere il M5S Puglia - Sono risorse che provengono dal decreto per la ripartizione di 1 miliardo e 125 milioni di euro firmato ieri dal ministero dell'Istruzione, ma volute e stanziate dal precedente Governo (Decreto n. 104/2020)”.

La quota più sostanziosa delle risorse è destinata a 132 edifici scolastici della città metropolitana di Bari (24.693.147,21 euro); segue la provincia di Lecce (21.098.121,77) che potrà intervenire su 159 edifici, e immediatamente dopo Foggia. Alla provincia di Taranto toccano 11.104.927,64 euro per 62 edifici, alla provincia di Brindisi 7.346.823,06 euro per 42 edifici e alla Bat 6.851.239,74 per 32 edifici. La cifra complessivamente stanziata ammonta a 86.854.578,24 euro.

“Il dicastero guidato da Lucia Azzolina - concludono i pentastellati - aveva pensato questo decreto peraltro con una misura specifica che velocizzava l’attribuzione dei fondi assegnando le risorse economiche direttamente alle Province. Il futuro va ricostruito partendo dalla scuola".