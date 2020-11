Fratelli d'Italia disconosce Barisciani: "Si è dimesso, a Lucera solo Follieri autorizzato a parlare a nome del partito"

"Il responsabile territoriale per Lucera è l'avvocato Mario Follieri che - in base all'incarico a lui conferito - è l'unico referente autorizzato a rilasciare dichiarazioni e a formulare interventi espressione di Fratelli d'Italia, riconducibili a posizioni e linee ufficiali del partito". La precisazione arriva dai coordinatori del partito di Giorgia Meloni in provincia di Foggia, Franco Di Giuseppe e Giandonato La Salandra. Il chiarimento fa seguito ad una nota sulla chiusura del Pronto Soccorso firmata dalla Lega e da Michele Barisciani, in qualità di coordinatore territoriale di Fratelli d'Italia.

Il partito, il 21 ottobre scorso, aveva presentato la nuova struttura organizzativa in provincia di Foggia. "È il caso di ricordare come la nomina dei coordinatori territoriali, nelle more della celebrazione dei congressi, è prerogativa del coordinatore provinciale. Il coordinamento provinciale ribadisce quindi che a Lucera nessun altro è autorizzato a parlare a nome e per conto di Fratelli d'Italia, e tanto anche alla luce delle dimissioni, peraltro pubbliche, presentate dall'ex coordinatore Barisciani e mai respinte".